L’obra, dirigida pel ceramista i escultor Àngel Igual, commemora el reconeixement de Manises com a Ciutat Creativa de la UNESCO

El mural ceràmic està inspirat en la UNESCO creat durant la Festa de la Ceràmica de Manises de 2022

El mural ceràmic inspirat en la UNESCO creat durant la Festa de la Ceràmica de Manises de 2022. Al qual van participar ceramistes manisers, de Barcelos i de Paducah. Ciutats que comparteixen la pertinença a la xarxa de Ciutats Creatives en la modalitat d’artesania i arts populars, es troba ja instal·lat al costat de l’Oficina de Turisme de Manises. Per a commemorar aquest reconeixement.

El mural col·laboratiu, que segueix la tradició ceràmica manisera. Ha sigut dissenyat pel ceramista i escultor Àngel Igual. Qui ha concebut aquesta peça circular de 2 metres de radi (més de 12 metres quadrats) amb un llenguatge contemporani. A la mateixa vegada que guarda el màxim respecte a la tradició i cultura clàssica ceràmica. Cal destacar que el format circular és un dels més difícils que existeixen a l’hora de realitzar un mural ceràmic.

El director de l’obra escultòrica, Àngel Igual, ha expressat. “El meu agraïment a totes i tots els ceramistes que han participat en l’elaboració del mural. Ha sigut un plaer treballar amb aquests companys que han demostrat tanta qualitat. Estic molt orgullós de tindre una obra a Manises. Que és un dels bressols de la ceràmica. Fer-ho, a més, en un lloc tan privilegiat per on transiten tant veïns i veïnes com visitants. Ha sigut tot un honor tindre aquesta oportunitat”.

“Estic molt satisfet amb el resultat. El repte de posar una obra d’aquesta envergadura que commemorara l’entrada de Manises en la UNESCO. Era una gran responsabilitat, però podem afirmar que l’hem superat, ja que crítics i experts han lloat el meu treball; no em puc sentir més feliç”, ha afegit l’artesà.

L’obra fa referència, principalment, als processos de creació ceràmica pels quals és conegut el municipi de l’Horta Sud

En concret, Igual pretén transmetre l’essència de la ceràmica manisera, per això, empra el cercle com a element conceptual fonamental, com a símbol que uneix el foc, el sol, el reflex metàl·lic o la roda del torn.

En aquest lloc geomètric tenen cabuda, segons Igual, tots els punts de vista, com d’artistes hi han participat en la seua elaboració. En definitiva, representa la ceràmica, les seues peces i la seua ruta.

L’obra fa referència, principalment, als processos de creació ceràmica pels quals és conegut el municipi de l’Horta Sud, així com la qualitat de les seues i els seus ceramistes, i pretén destacar els valors intrínsecs de les produccions, l’esforç, la paciència, l’aprenentatge, l’expressivitat, el respecte pel patrimoni o la cooperació mateix, per a deixar constància del reconeixement de Manises com a Ciutat Creativa de la UNESCO, l’única de l’Estat espanyol que pertany a la modalitat d’artesania i arts populars.

Els i les participants del mural col·laboratiu han sigut: Isabel Aguiló, Vicente Ajenjo, Daniel Alonso, Conxa Arjona, Mari Carmen Bosch, Enrique Cases, Antonio Cordero, Carlos Dias, María José Ferrando Palao (Encisar-te), Mitch Kimball, Evelyn Kuiper, Carmen Marco, Salva Martí, Maribel Martinez, Vicente Martínez, Francisco Mas, Arturo Mora, Rafa Mora, Nora Pastor, Amalia Pérez, Sofía Porcar, Pepe Royo, Maribel Salas, Dave Sánchez (Drac Ceràmic), María Ángeles Sánchez López (Encisar-te), Douglas Schültz, Dolo Torrent, Pilar Valderrama, Juan (Bondia) i Mercedes (Porcelana Mercedes).