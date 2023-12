El Servici de Patrimoni Històric i Artístic licitarà l’execució d’un projecte per a modernitzar els recursos museogràfics del centre

L’objectiu és captar l’atenció d’un públic tecnòfil que busque experiències lúdiques i immersives en els museus

El Museu de Ciències Naturals de València oferirà als seus visitants noves aplicacions tecnològiques com a realitat augmentada. Visites virtuals i les pel·lícules 3D gràcies a un projecte, elaborat per la Universitat Politècnica de València. Per a implantar tecnologies interactives innovadores que permeten millorar l’experiència del visitant i avançar en la modernització del museu.

Esta modernització es durà a terme mitjançant la implementació de solucions tècniques. Que milloraran l’experiència del visitant a través de les tecnologies interactives innovadores ja esmentades.

L’objectiu d’esta actuació és atraure a un públic més ampli i també captar l’atenció d’un públic tecnòfil. Tant turistes com locals, que busquen experiències lúdiques i immersives en els museus.

El projecte d’implementació d’aplicacions tecnològiques en el Museu de Ciències Naturals es duu a terme en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí (PSTD). Dotat amb 7,5 milions d’euros, que preveu entre les seues actuacions la digitalització de la interpretació del patrimoni cultural. A través de modificacions en la tecnologia d’última generació en museus municipals.

El regidor d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, ha valorat l’ús dels fons procedents de la Unió Europea “per a la millora contínua dels continguts que oferix actualment la xarxa de museus municipals” i ha animat a la ciutadania “a acostar-se al Museu de Ciències Naturals per a conéixer-lo”.

Així, el Servici de Patrimoni Històric i Artístic licitarà l’execució del projecte, el pressupost del qual ascendix a 894.000 euros. Que contempla 9 accions consistents en el desenvolupament d’aplicació mòbil de realitat augmentada. La generació d’una pel·lícula 3D i dotació d’equipament per a visualitzar-la, així com de tres audiovisuals. O el desenvolupament de dos instal·lacions interactives com a permanents “La Història del Planeta Terra” i “La Cova de les mans”.

També es preveu la generació de dos aplicacions interactives de mapes integrades en pantalles tàctils per a la sala sobre els jaciments paleontològics i la de malacologia. Mobiliari necessari per a les instal·lacions interactives; el recondicionament audiovisual de la sala de projeccions del museu; i el subministrament de perifèrics i sistemes informàtics.

D’altra banda, en tractar-se d’una actuació complicada des del punt de vista tècnic es contractarà la direcció executiva, així com la preproducció dels continguts a través d’un equip multidisciplinari integrat per experts en estes matèries tant en direcció de projectes d’implementació tecnològica o museografia com en l’elaboració de continguts relacionats amb la paleontologia, il·lustradors científics, etc. Este contracte de serveis té un pressupost estimat de més de 100.000 euros (sense