El Museu de la Ciutat acull l’exposició “Aire, aigua i llum”

L’exposició es pot visitar fins al 4 de maig

També hi haurà visites guiades per a tots els públics dissabtes i diumenges tot i que cal reservar al telèfon 962084126

El Museu de la Ciutat acull des d’ahir l’exposició “Aire, aigua i llum” de l’artista José Antonio Orts. El regidor d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, i el mateix artista han inaugurat l’exposició. Que va ser seleccionada el 2022 dins d’una convocatòria oberta de projectes expositius per un jurat multidisciplinari. Els membres del jurat van estar nomenats a proposta de l’Associació d’Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC), l’Associació Valenciana de Crítics d’Art, l’Acadèmia de Sant Carles, la Facultat de Belles de València i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de València.

La mostra inclou un conjunt d’instal·lacions i escultures sensibles a l’energia, que capten la presència i els gestos del visitant. Per les ombres que projecta o els xicotets corrents d’aire que provoca en passar. La instal·lació, que integra xicotetes plaques fotovoltaiques, transforma estos moviments en canvis i evolucions rítmiques, sonores i lluminoses i converteix l‘espectador en part integral de les obres ja que, amb les seues accions, les humanitza i completa.

Les peces inciten l’espectador al joc interactiu i provoquen un diàleg amb el visitant amb nombroses implicacions sonores, visuals, espacials i temporals. La percepció del visitant, el gaudi sensorial i les connexions entre el ser individual i la natura s’aconsegueixen a partir d’este joc de relacions.

La mostra pot ser visitada fins al 5 de maig en l’horari habitual del Museu de la Ciutat. La visita al museu municipal municipal és gratuïta. També hi haurà visites guiades per a tots els públics dissabtes, a les 17.00, i diumenges, a les 11.00 i a les 12.00 hores. Cal reservar en el telèfon 962084126. Els col·lectius poden reservar per mitjà de la plataforma https://www.valencia.es/cas/cultura/programa-de-actividades-en-museos.