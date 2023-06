A partir d’este dijous, 8 de juny, es podrà visitar a la sala d’exposicions temporals fins al 10 de setembre

Este dimecres s’inaugura l’exposició ‘Un passeig per la ciutat’ del pintor Antonio Abellán. Que estarà oberta al públic en el Museu de la Ciutat fins al 10 de setembre. La mostra, comissariada per la galerista Isabel Bilbao, ofereix “una ocasió única de contemplar reunides les obres d’este artista, valencià d’adopció. Que s’ha convertit en una referència important en l’escena de l’art actual”. Com ha destacat la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals en funcions, Gloria Tello.



7 de juny, l’exposició ‘Un passeig per la ciutat’

Dins de la programació d’exposicions derivada de la Convocatòria Oberta de creació contemporània, el Museu de la Ciutat acollirà a partir d’este dimecres, 7 de juny, l’exposició ‘Un passeig per la ciutat’. Del pintor Antonio Abellán.

Segons ha indicat la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals en funcions, Gloria Tello, “esta nova exposició forma part dels diferents projectes triats per tal d’oferir una oportunitat a artistes. Col·lectius d’artistes, comissaris i comissàries, i professionals amb experiència en la gestió d’exposicions artístiques”.

Mitjançant esta iniciativa, l’Ajuntament permet combinar el foment de l’excel·lència artística amb l’elaboració d’una programació cultural “que apropa els espais expositius municipals de primer nivell. Com ara, el Museu de la Ciutat, la Galeria del Tossal i les Drassanes, a la ciutadania”, ha destacat Tello.

Les obres d’Abellán, coloristes i d’estil figuratiu

La mostra ofereix una “ocasió única” de contemplar reunides una llarga cinquantena d’obres d’este artista. Que es caracteritza per una producció reflexiva, lenta i per tant escassa, que ha captivat l’atenció d’un públic culte. “Convertint-se en una referència important en l’escena de l’art actual”, ha indicat la regidora.

Les obres d’Abellán, coloristes i d’estil figuratiu, estan plagades de personatges amb una marcada iconografia, on parlen corporalment igual que els objectes i l’entorn que els envolta. Les seues composicions, basades en records o en temes del seu interés, estan plenes de moviment. La seua plàstica és impecable i alberga un especial sentit de la bellesa.

L’exposició podrà visitar-se a la sala d’exposicions temporals del Museu de la Ciutat fins al 10 de setembre en el seu horari habitual. De dimarts a dissabte de 10:00 a 19:00 hores i diumenges i festius de 10:00 a 15:00 hores. Tots els dilluns romandrà tancat.

Un estil molt personal

Format a l’Escola de Belles Arts de València, les figures en l’obra d’Abellán desborden corporeïtat i animació. Mostren una actitud elegant i en perfecta dinàmica, ja siga en les escenes grupals o en les més introspectives i poètiques, i representen fragments de la nostra societat.

Amb un estil molt personal, la seua inquieta dissidència dels corrents de creació vigents s’assembla a la d’artistes com Otto Dix, Henri Rousseau, Karl Hubbuch, Balthus o Foujita entre altres, i en el seu treball trobem clares referències a la figuració expressionista alemanya i austríaca.

Abellán compta amb una llarga trajectòria internacional i la seua producció és fàcilment identificable per la seua originalitat i càrrega vital, pròxima, i amb un cert caràcter autobiogràfic, segons afirma la crítica d’art i directora de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, Pilar Tébar.