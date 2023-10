El Museu de les Ciències acull l’exposició ‘La Ciencia de Pixar’.

Una oportunitat perquè el visitant conega el que passa darrere de la pantalla i descobrir com es van crear pel·lícules com Buscando a Nemo, Toy Story, Walle o Monstruos SA

Es tracta d’una exposició interactiva on podren apropar-nos a la creativitat, la imaginació. On xiquets i adults poden veure com les matemàtiques, la informàtica i la ciència permeten crear pel·lícules i personatges icònics

L’exhibició, que va ser creada pel Museu de la Ciència de Boston en col·laboració amb Pixar. Està dividida en huit parts que corresponen a cada una de les passes del procés que utilitza Pixar per convertir una idea en una pel·lícula

A més de veure a escala humana personatges com Buzz Lightyear de Toy Story o Mike y Sulley de Monstruos SA, el visitant poden conéixer de prop les tècniques utilitzades en pel·lícules que s’han convertit en part de la cultura popular.

L’exposició romandrà oberta fins al 10 de març de 2024.