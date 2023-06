El Museu d’Història ofereix durant el mes de juliol activitats culturals gratuïtes per a tota la família

Per a més informació i reserves, podeu telefonar al 963 701 10

El Museu d’Història de València ofereix durant el mes de juliol activitats culturals gratuïtes tant per a adults com per a públic familiar. Entre les activitats, que comencen dissabte, 1 de juliol, i finalitzen diumenge, 30 de juliol. Hi ha visites guiades, tallers didàctics i activitats lúdiques per a divertir-se en família.

Així, entre les propostes per a públic adult, el museu ofereix una visita guiada a l’exposició permanent del centre de la mà de personal educador. La visita guiada, que té una durada de 45 minuts. Permet recórrer la història de la ciutat de València des de la fundació romana fins a l’actualitat. La visita guiada al museu se celebrarà els dies 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 i 30 de juliol a les 11:30 hores del matí.

Per a públic infantil i familiar, el museu ofereix la visita guiada “Segueix la pista”. Dissenyada per a xiquets a partir de 5 anys acompanyats dels seus pares. La visita es planteja com una dinàmica de pistes que permet descobrir de forma autodidacta les diferents etapes històriques de València. L’activitat té una durada de 45 minuts i tindrà lloc tots els dissabtes de juliol a partir de les 12:30 hores.

Per últim, tots els diumenges del mes de juliol, també a les 12:30 hores, el Museu d’Història ofereix el joc “Vine a jugar en família”, un recorregut temàtic pels contes i les llegendes de la nostra ciutat. Amb este recorregut, de 45 minuts de durada, els xiquets i xiquetes aprenen el valor del patrimoni per mitjà dels objectes i les peces del museu.

Totes les activitats didàctiques del Museu d’Història són gratuïtes. Per a més informació i per a reserves, podeu telefonar al número 963 701 105.