L’ETNO, el Museu Valencià d’Etnologia recupera un any més l’imaginari de la por valenciana amb motiu de la celebració de Tots els Sants.

El museu presenta la campanya ‘Espanta la por’ 2023, un projecte iniciat en 2016 per a reflexionar sobre les pors de xiquets i adults.

La principal novetat d’enguany porta per títol ‘Els noms de la por’. “El nou podcast de L’ETNO per a reflexionar sobre les pors de les persones adultes”.

Més de mig centenar de responsables de biblioteques i museus de municipis valencians han assistit a la presentació de la huitena edició d’Espanta la Por.

Una campanya que entre el 15 d’octubre i el 17 de novembre, difondrà la cultura de la por. Amb contes, campanyes de foment de la lectura o propostes didàctiques a les aules.

El diputat de Cultura, Paco Teruel, ha destacat que es tracta d’una campanya oberta a la ciutadania. En la qual participen les biblioteques i els museus etnològics dels municipis, amb l’objectiu de reviure l’imaginari del terror valencià.

La Diputació reuneix un any més a l’Home del Sac, Queixalets, el Caro, la Quarantamaula, el Gegant i la Bruixa. Entre altres personatges, per a convertir-los en protagonistes d’una variada programació per a tots els públics. Que té el seu epicentre en el museu d’Etnologia de la Diputació.