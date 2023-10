El Muvim acull una exposició de Miquel Navarro per a reflexionar sobre l’art i l’urbanisme a través d’obres icòniques com La Pantera Rosa o El Parotet

El Muvim exposa fins al 10 de desembre les ciutats imaginàries de Miquel Navarro. Premi nacional d’Arts Plàstiques, on podrem veure cinc escultures de ferro, acer i alumini.

Entre elles el Parotet o el prototip de la Pantera Rosa, la icònica font instal·lada en 1984 en l’entrada sud de València per a commemorar l’arribada de les aigües del Xúquer. L’artista reconeix que les seues obres poden interpretar-se com un cos humà amb el seu cor i extremitats però també com a construccions metafísiques on no existeix l’home, que és l’espectador

Els responsables del Muvim estan entusiasmats d’acollir l’obra de l’escultor de Mislata. Un univers icònic on es poden trobar ressonàncies de l’antic Egipte, l’urbanisme del renaixement, la il·lustració, el surrealisme o el futurisme.

En la mateixa línia, el diputat de Cultura i alcalde de Benimodo, Paco Teruel. Defineix Miquel Navarro com un artista universal i un orgull col·lectiu de tots els valencians. Que ens convida a reflexionar sobre les ciutats a través de l’art.

Unes obres on també ressonen les séquies, els fumerals de les fàbriques, els corrals o l’horta, entre altres reminiscències d’infantesa de Miquel Navarro