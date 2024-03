El museu de la Diputació de València exposarà fins al 8 de setembre una selecció de vestits del primer dissenyador espanyol que va desfilar a Nova York, inspirats en creacions de Genovés, Anzo, Jarr o Equipo Límite

El diputat de Cultura, Paco Teruel, destaca la “proposta transgressora i coral amb la qual el dissenyador ha recorregut el món, convertint la seua roba en el suport artístic de desenes de creadors de reconegut prestigi”

Vestir un Genovés, un David de Limón, un Ripollés o un Olga Sinclair no és una excentricitat impossible, gràcies al talent del dissenyador Manuel Fernández i la seua idea d’utilitzar la roba com a suport per a les creacions de grans artistes plàstics.

El projecte el va batejar com ‘Fashion Art’ i amb ell ha simultaniejat passarel·les, desfilades, direccions artístiques i exposicions per mig món. Ara aterra en el MuVIM, que celebra els 20 anys de ‘Fashion Art’ en una mostra de vestits que posa de manifest la creativitat de la moda.

El museu de la Diputació de València ha destinat la seua sala Baixa a una exposició que podrà visitar-se, amb accés lliure, fins al pròxim 8 de setembre, i que acosta al públic “la proposta transgressora i coral amb la qual Manuel Fernández ha recorregut el món, convertint les seues peces de roba en el suport artístic de desenes de creadors de reconegut prestigi, tant a nivell nacional com internacional”.

Ho explica Paco Teruel, diputat de Cultura, qui veu en el projecte del primer dissenyador espanyol que va desfilar a Nova York “un moviment viu, compromés amb la responsabilitat social, que embasta la indústria de la moda i la protecció de col·lectius en risc d’exclusió social”.

El director del MuVIM, Rafa Company, destaca que els treballs i tècniques personals de figures com Juan Genovés, José Sanleón, Juan Ripollés, Jarr, Equipo Límite, Olga Sinclair, Anzo, La Nena Wapa o Miquel Navarro, entre molts altres, “cobren vida sobre les creacions d’un dels més importants dissenyadors del país, aportant i aplicant la funció de tridimensionalitat en les obres d’art”.

Igual que el diputat, Company ha posat en valor el vessant social d’una iniciativa que “crea noves eines per a la inserció laboral en col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió”.

El responsable de Cultura de la Diputació, Paco Teruel, ha agraït a Manuel Fernández esta idea trencadora a la qual s’han sumat més de 300 artistes de 46 nacionalitats, amb exposicions en desenes de països d’Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica; i ha insistit en la conveniència d’un projecte que visibilitza “la necessària cooperació entre actors que poden semblar divergents, com la indústria, la sostenibilitat, els artistes, l’empresa, l’art, la protecció ambiental i la cura de les persones”.

Pedaços de roba i art

Per part seua, el dissenyador Manuel Fernández ha recordat el germen de Fashion Art: “tot va sorgir durant una desfilada, fa més de vint anys, quan vaig presentar el vestit de nóvia que en teoria havia de portar la meua cunyada i vaig acabar volent-lo pintar o trencar o el que fora, perquè em va dir que no se’l anava a posar ni morta”. L’artista Juanjo Castillo “em va ajudar a entendre que eixa fusió de moda i art podia funcionar i vaig començar a fixar-me en l’obra d’amics artistes perquè pogueren pintar els meus vestits, tenint en compte el seu estil i personalitat”.

En el concepte de reciclatge ha aprofundit el comissari de la mostra, Josep Lozano, qui ha explicat que “el vestit de Jarr amb el qual hem fet el cartell està fet amb pedaços de roba de dones preses i en exclusió social, i el que fa el dissenyador és confeccionar un fil de la vida que en realitat és el rosari que passen totes eixes dones per a poder tirar avant”. Lozano ha posat l’accent en el caràcter sostenible i solidari del projecte, ja que “els diners que s’obtenen amb les exposicions es destinen de nou a pagar a eixes dones pel treball que realitzen i que ens servix de base”.

El cap d’Exposicions del MuVIM, Amador Griñó, ha destacat “les conjuncions perfectes en les creacions de Manu Fernández i els seus ‘col·legues’ artistes, que demostren que en el món de la visualitat que s’imposa actualment, l’art combina amb qualsevol disciplina”. En el repàs a les peces que podran veure’s a la sala Baixa del museu de la Diputació fins al 8 de setembre, Griñó s’ha mostrat “sorprés amb el vestit d’Anzo i la seua proposta en blanc i negre, en una fusió tan pura que ni artista ni dissenyador prevalen l’u sobre l’altre”.

Manuel Fernández

La trajectòria professional de Manuel Fernández comença en 1985, en la Passarel·la Gaudí, com a part de Barcelona Disseny durant sis anys, convertint-se en un dels grans valors d’avantguarda de la moda espanyola i internacional. En 1992 es trasllada a Madrid i, sense abandonar del tot les passarel·les espanyoles, munta una nova empresa de vestuari per a cinema, televisió i teatre.

Amb el canvi de segle dona el salt a una de les passarel·les més prestigioses del món: Nova York Fashion Week, sent el primer dissenyador espanyol a desfilar en la passarel·la oficial fins a 2004. Les seues propostes no passen desapercebudes i conquisten al públic i la premsa internacional. A partir d’eixe moment i fins a l’actualitat, Manuel ha exposat a l’Argentina, l’Uruguai, Xile, Colòmbia, Panamà, Mèxic, l’Equador, Guatemala, Puerto Rico, Cuba, Paraguai, Holanda, Bèlgica, Alemanya, el Marroc, Zimbàbue, Guinea Equatorial, el Japó i España. Més de 30 exposicions en prestigiosos museus, creant una col·lecció única en el seu gènere, amb tres milions de visites i un impacte mediàtic de 35 milions de persones.