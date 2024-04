El MuVIM de la Diputació de València presenta una experiència única que combina art, disseny i naturalesa amb l’exposició ‘Espai End by Julio Guixeres’

El MuVIM de la Diputació de València presenta una experiència única que combina art, disseny i naturalesa amb l’exposició ‘Espai End by Julio Guixeres’. Que transforma el Pati Anglés del museu en un jardí evocatiu. Les dues imponents escultures de ferro i fusta, juntament amb un entorn de gespa artificial. Creen un paisatge urbà que desafia la gravetat i la percepció dels visitants.

Aquest projecte és una celebració de la creativitat i la convergència entre diferents disciplines artístiques. L’interiorista Julio Guixeres ha concebut un espai únic que convida els visitants a explorar nous horitzons i a reflexionar sota l’ombra d’un taronger en flor.

L’exposició ‘Espai End by Julio Guixeres’ és una oportunitat per experimentar la fusió entre art i natura en un entorn urbà. Mostrant l’enginy i la sensibilitat de l’interiorisme com a manifestació artística. La creació d’aquest espai escultòric al Pati Anglés demostra el compromís del MuVIM en explorar noves formes d’expressió i enfortir els llaços entre aquesta proposta el MuVIM es reafirma com un referent cultural innovador dins de la ciutat de València i més enllà.