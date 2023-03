El MuVIM ha presentat, amb la Policia de la Generalitat, l’exposició ‘Fals: l’art de l’engany o l’engany de l’art’. Un recorregut per 113 obres d’art falsificades decomissades per la Unitat de Patrimoni d’aquest cos policial. Rafael Company, el director del MuVIM ha assegurat que hi ha obres com la d’Amadeo Modigliani amb el seu ‘nu de xica. Que si estigueren al mercat rondarien els 50 milions d’euros.