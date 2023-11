El Nadal a Torrent comença l’1 de desembre amb l’encesa de llums

La ciutat de Torrent ha presentat en roda de premsa la programació nadalenca que es portarà a terme i que, aquest any, s’inicia l’1 de desembre amb l’encesa de llums als carrers de torrent.

Una programació que l’alcaldessa de la ciutat, Amparo Folgado, ha qualificat d’innovadora i tradicional. Donant compte de les novetats en les quals s’inclou una encesa de llums abans de l’habitual. Dos mercats nadalencs ubicats en diferents llocs per tal d’apropar les activitats a tota la ciutadania i fomentar el comerç local. El trajecte de la cavalcada de Reis que s’amplia a tota la ciutat fent parada en el tradicional Betlem i finalitzant en l’Ajuntament.

També hi haurà un “Arbre solidari dels desitjos”, sorteig de targetes de comerç, concurs de decoració. Sorteig de cistelles als mercats municipals i com no, activitats lúdiques per a totes les edats amb jocs per als més menuts, Escape Room per als joves i un concert tribut a Luis Miguel per als més grans.