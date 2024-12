El Nadal aplega a Algemesí amb una agenda d’il·lusió per als més menuts

Les campanades infantils, l’entrega de cartes i la Cavalcada de Reis seran l’epicentre de màgia durant les festes nadalenques.

S’habilitaran també els trams sense soroll, la fila preferent i els espais adequats per a xiquetes i xiquets amb diversitat funcional, mobilitat reduïda o hipersensibilitat sensorial.

La il·lusió i la fantasia tornaran a brillar a Algemesí, dos mesos després de la pitjor catàstrofe viscuda en la nostra història, amb un Nadal que té cabuda per a tot el món. La programació festiva comença el divendres 3 de gener amb les campanades infantils, i seguirà amb la tradicional entrega de cartes i la Cavalcada de Reis els dies 4 i 5 de gener.

La festa serà al matí del divendres, 3 de gener, a la plaça Major. Des de les 11.00 h fins a les 13.00 h, hi haurà una pantalla per a fer el compte enrere, activitats infantils, música i cotilló, perquè els més menuts celebren l’arribada del 2025.

Segons l’Ajuntament d’Algemesí, aquesta activitat estava prevista per al 31 de desembre, però s’ha ajornat per la previsió de pluges i el fred humit.

El dissabte 4 de gener, a les 17.00 h, la plaça Major acollirà l’entrega de cartes silenciosa per a persones amb hipersensibilitat sensorial. A partir de les 17.15 h, començarà l’espectacle d’animació i, després, l’entrega de cartes. També s’habilitarà una cua preferent per a xiquetes i xiquets amb diversitat funcional.

El diumenge, 5 de gener, tindrà lloc la Cavalcada de Reis.

La cavalcada començarà a les 18.00 h al carrer Lepanto i seguirà pel recorregut habitual: carrers Arbres, Germanies, Muntanya, i arribarà a la plaça Major.

José Javier Sanchis, alcalde d’Algemesí, ha destacat:

“Després de dos mesos marcats per grans desafiaments com la DANA, volem que aquest Nadal siga una oportunitat per a recuperar l’esperança i l’alegria, especialment en els xiquets. Hem treballat perquè les celebracions tinguen cabuda per a tots, posant especial atenció a les persones amb diversitat funcional.”