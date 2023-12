El Nadal ja ha arribat a Picassent

Amb la tradicional encesa de llums, Picassent ha donat la Benvinguda al Nadal.

El tret d’eixida a un cap de setmana replet d’actes que marquen l’inici de la celebració de les festes nadalenques. El mercat de Nadal estarà fins diumenge a la plaça de l’Ajuntament.

En una plaça de l’Ajuntament plena de gom a gom la llum del Nadal ha arribat de la mà dels xiquets i les xiquetes del Consell de la Infància que han desfilat entre la gent acompanyats d’ éssers màgics.

L’alcaldessa, des del balcó de l’Ajuntament ha animat a la població a viure estes festes amb “els bons sentiments, goig i unió que ja ens envolten. És temps de sentir-se poble, d’estar orgullosos del lloc on vivim, de conviure en pau i gaudir del Nadal amb tot allò que s’ofereix al nostre municipi”.

El cap de setmana ha arrancat esta nit amb la Fireta infantil del Nadal amb tallers i activitats per als menuts i un concert de rock infantil de la banda “Todo sucedió un martes”.

Demà dissabte a les 12:00 h tindrà lloc al casc antic el taller de l’Arbre dels Desitjos i per la vesprada, a les 17:30 h una ruta cercavila de nadalenques a càrrec de la coraleta del col·legi Sant Cristòfor Màrtir que s’iniciarà en la Pl. de l’Ajuntament. I el diumenge, a partir de les 12 hores hi hauran rutes teatralitzades “Les nostres històries: fessols i moniatos” de la mà del Grup de dones de l’Escola Municipal de Teatre, també a la zona de l’Ajuntament i els voltants. I tot, en el marc del tradicional mercat de Nadal que estarà fins el diumenge 3 de desembre.

Així, a partir de hui la llum també brilla als carrers del municipi i amb el Festival de Balcons nadalencs en el que el veïnat ornamenta la part exterior de les seues cases tot adquireix un encant especial, sobretot la part antiga del poble, més coneguda com “els carrerons”. A més, els més menuts un any més podran deixar la carta als Reis Mags en la la bústia reial, instal·lada en el pavelló de l’Ermita on també es troba un gran arbre i a la plaça de l’Ajuntament, el Betlem monumental llueix sota un sostre de garlandes de llum blanques.