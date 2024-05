Nan@fest tornava a omplir el parc de l’Alquenència de xiquets i xiquetes amb les seus famílies com un esdeveniment ja es consolida com referent al territori valencià.

Segons l’organització, unes 4.500 persones passaren pel festival el passat dissabte 4 de maig.

Un fet que demostra esta quantitat, va ser les vendes dels diferents articles de merchandising del festival. El creixement d’este festival ha estat exponencial tenint en compte que la primera edició es comptabilitzaren 1200 globus repartits, ara després de huit anys, les xifres es multipliquen de forma considerable.

Com en altres edicions, el concert de Dani Miquel va tancar una experiència d’oci per a es famílies gratuïta i organitzada directament des de l’equip de Cultura de l’Ajuntament, amb una amplia presencia d’empreses, creadors i artistes locals. Més de cinquanta activitats i tallers durant tota la jornada, amb la implicació de les entitats socials que també comptaven amb les seues paradetes i les editorials a la minifira del llibre.

El regidor de Cultura, Israel Pérez, assegura que “amb este festival es consolida l’èxit d’activitats culturals al carrer, amb un accés totalment democràtic i s’incidix en la descentralització de les activitats i en l’aposta pel parc de l’Alquenència com un lloc per a organitzar activitats i dinamitzar l’economia de la zona”. De fet enguany per primer vegada, el plànol del Nan@fest comptava també amb establiments col·laboradors de la zona, sobretot establiments de restauració.