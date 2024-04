El parc de l’Alquenència acollirà el públic familiar amb més de cinquanta propostes

L’organització inclou un plànol dels establiments de restauració col·laboradors pròxims al parc de l’Alquenència.

Torna el Nanofest a Alzira, la huitena edició d’este festival de música per a les famílies presenta un cartell ple d’activitats entre les quals destaquen les actuacions de Dani Miquel, La Factoria de Sons (Aitana Ferrer) i Nanets Band Rock.

Este matí s’ha presentat la huitena edició d’este festival gratuït i amb entrada lliure, que tindrà lloc el dissabte 4 de maig al parc de l’Alquenència, de 10:30 a 20 h, i que reunirà milers de visitants. Com en anys anteriors, la mascota del Nanofest, Dril, recorrerà el parc per les distintes zones obertes durant la jornada: la multiaventura; l’espai Crea, amb tallers d’art i creativitat; els nanojocs, amb més de vint jocs tradicionals; la nanobiblio i enguany, com a novetat, l’assentament pirata, que substituïx el poblat indi d’altres edicions.

Enguany el Nanofest s’emmarca en la celebració de l’Any Estellés, per això el cartell anunciador que dissenyà Empar Piera té com a protagonista un Dril que llig un llibre d’Estellés. Els llibres també seran protagonistes en el Nanofest perquè. a banda de la Nanobiblio, amb diversos contacontes i animacions lectores a càrrec de Murta Animacions, també estaran les editorials alzirenyes a la Fireta del Llibre, a més d’un espai de ciutat igualitària i un espai dedicat a l’escriptor Vicent Andrés Estellés.

Des de l’entrada, els assistents trobaran el punt d’informació del festival, on arreplegaran la polsera identificativa i podran accedir a la botiga del festival per a adquirir el seu lot del Nanofester per 4 € (motxilla, set d’escriptura, conte de Dril, gorra, botelleta d’aigua i un ou de dinosaure). També es podrà deixar missatges al llibre de signatures del Nanofest o fer-se una foto-recordatori del dia.

El recinte oferirà activitats en diversos punts com l’escenari principal, on començarem amb un passacarrer i un inici de festa a càrrec de la Banda Jove de la Societat Musical d’Alzira, un concert dels Nanets Band Rock, un concert de La Factoria de Sons, amb Aitana Ferrer, o un fi de festa a la vesprada amb el concert de Dani Miquel i Els Ma-me-mi-mo-músics. No hi faltaran tampoc les activitats a l’escenari menut amb zumba, grup de danses, batucada i les que organitzarà la protectora La Cua, que aprofitarà l’escenari per a mostrar les mascotes que tenen en adopció.

La zona de tallers d’art i creativitat acull diverses propostes artístiques: ceràmica, instruments musicals, bambolles de sabó, joc de la memòria i el taller de ceràmica de Xavier Claur. Enguany, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Israel Pérez, se sumen els tallers de Tàndem Espai Educatiu, un nou taller de fang d’Engrut Ceràmica i la participació del col·lectiu Atelier, un col·lectiu artístic creat a Alzira ara fa un any i que aportarà un taller de creació d’obres d’art tèxtil, a més d’una instal·lació artística anomenada “El bosque encantado”. El regidor de Cultura, Israel Pérez ha destacat que “el Nanofest, a banda de ser un referent que posa Alzira en el centre del mapa de la comarca i del país, suposa també una plataforma per a impulsar aquelles propostes i empreses noves i innovadores que naixen a la ciutat. És un catalitzador cultural i econòmic”.

Els més menuts també tenen propostes especials a la zona de xiquets de 0 a 4 anys: psicomotricitat, la granja dels nens, engrunsadores i zona de lavabos i canviadors per a xiquets de bolquers amb la col·laboració de l’Associació Amamanta – Grup de suport a lactància materna.

Enguany també es podran conéixer les associacions alzirenyes en la Zona Participa, on estaran els estands de les associacions i els col·lectius com Lacua, protectora d’animals, La Nostra Veu, ADAFIR, CEPAIM, Escola Art Espai i Música, Espai de Rock, La Ribera en bici, Creu Roja d’Alzira, la colla de tabal i dolçaina Les Raboses, i l’Associació d’Esclerosi Múltiple de la Ribera. També, com altres anys, els més menuts i menudes podran conéixer els vehicles i la tasca dels bombers, protecció civil i policia. I com sempre, al llarg de tot el dia, hi haurà animacions a càrrec de:

Gala Produccions, Pupetes – La pallassa roquera reportera, Pablillo i, per descomptat, la nostra mascota: Dril!

FESTIVAL REFERENT

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha incidit en el caràcter democràtic del festival, “És un espai de cultura d’entrada lliure, democratitza la cultura, referent en tota la comarca i amb activitats per a tota la família”. Així mateix, ha destacat esta activitat com altres del calendari cultural d’Alzira, per l’impuls que li donen a l’economia local. De fet, s’ha elaborat un plànol amb indicacions dels establiments col·laboradors del voltant del recinte de l’Alquenència, on es pot consultar on es pot fer un mos.

El Nanofest, amb huit edicions, s’ha convertit així en un referent al territori valencià, ja que es tracta d’una iniciativa totalment pública, creada a partir de l’equip tècnic de Cultura, i que ja està sent exemple per a altres localitats. El tècnic de Cultura, Jordi Verdú, ha explicat que “és un orgull per a l’Ajuntament i per a Alzira que este festival servisca de referència a altres llocs”.

Nota als horaris: els diferents espais del festival estan oberts de 10:30 a 19 hores, llevat dels que necessiten d’un monitor-coordinador, que tancaran de 14 a 16 hores.

Consulta la programació completa ací.