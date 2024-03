El ninot principal de la falla municipal de València ja ha aterrat a la Plaça de l’Ajuntament

‘Dos coloms, una branca’ és el nom d’este monument que simbolitza la pau, del dissenyador valencià Escif i l’artista faller de Daimús Pere Baenas.

El projecte presenta dos coloms blancs enfrontats mentre agafen una branca d’olivera, creant un missatge que fusiona la pau i la guerra per a induir a la reflexió sobre l’època actual. A més, seguint la tradició dels monuments fallers, la figura central estarà rodejada d’escenes que comuniquen missatges on prevaldrà, com és habitual en el llenguatge universal de les Falles, la ironia i la sàtira.

Les dimensions de les figures han obligat a seccionar la falla en molts trossos i a plantar-la amb diversos dies d’antelació per poder disposar de marge de temps. Recordem que la primera figura, l’ànec groc de goma, ja va arribar a la Plaça el dissabte després de la cavalcada del ninot.

Les tasques de configuració de la falla municipal continuaran fins al dia de la plantà.