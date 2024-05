En la Comunitat Valenciana, els nous casos de melanoma cutani han arribat a 668 en un any

Segons l’últim informe del Sistema d’Informació en Càncer de la Conselleria de Sanitat. Per províncies, València registra 318 casos, Alacant 275 i Castelló 75

Aquestes dades es presenten en el Dia Mundial del Melanoma, celebrat hui, 23 de maig. El melanoma cutani representa el 2% dels nous diagnòstics de càncer a la Comunitat Valenciana, amb 337 casos en hòmens i 331 en dones.

L’edat mitjana de diagnòstic és de 65 anys en hòmens i 64 en dones. La supervivència relativa a cinc anys és del 78% en hòmens i del 85% en dones. Les taxes de mortalitat són de 2,7 morts per 100.000 hòmens i 1,6 per 100.000 dones, indicant un risc de mort per melanoma un 70% major en hòmens que en dones.

Carlos Camps, coordinador de l’Estratègia del Càncer de la Comunitat Valenciana, destaca la importància de la prevenció i del diagnòstic precoç. Recomana evitar l’exposició al sol, especialment entre les 12:00 i les 17:00 hores, utilitzar protecció solar, i estar atents a qualsevol canvi en les pigues de la pell.

L’exposició a radiacions ultraviolades del sol o fonts artificials és la principal causa del melanoma, sent les persones de pell clara més vulnerables. Es recomana la utilització de cremes solars, ulleres de sol, i roba protectora durant les activitats a l’aire lliure per a prevenir aquest tipus de càncer de pell.