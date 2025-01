El nombre de visitants dels museus i monuments municipals de València va augmentar un 18 % durant 2024

El 2024 va ser un any excepcional per a la cultura a València, amb un augment significatiu del 18 % en les visites als museus i monuments municipals, segons dades del Servici Municipal de Patrimoni Històric i Artístic.

Es van registrar un total de 1.718.069 visites, superant les 1.457.110 visites de 2023, el que representa un increment de 260.959 visitants.

El regidor d’Acció Cultural, José Luis Moreno, ha qualificat aquestes dades com “un estímul per a continuar millorant les propostes, la programació i els serveis dels centres culturals de la ciutat”.

Els espais amb major creixement en visites

El Museu Històric Municipal va liderar l’increment de visitants gràcies a la seua reobertura al novembre de 2023, registrant 159.589 visites més. Altres espais destacats són:

Torres de Serrans : +36.529 visites.

: +36.529 visites. Llotja de la Seda : +24.681 visites.

: +24.681 visites. Drassanes : +21.159 visites.

: +21.159 visites. Almodí : +11.661 visites.

: +11.661 visites. Centre Arqueològic de l’Almoina: +8.373 visites.

La Llotja de la Seda, monument més visitat

En termes absoluts, la Llotja de la Seda, Patrimoni de la Humanitat, va ser el monument més visitat amb 757.075 visites al llarg de 2024. Aquest espai va ser seguit per:

Torres de Serrans : 340.906 visites.

: 340.906 visites. Torres de Quart: 89.754 visites.

Museus més visitats

Entre els museus municipals, el Museu Històric Municipal va liderar amb 159.610 visitants, seguit de:

Centre Arqueològic de l’Almoina : 98.511 visites.

: 98.511 visites. Museu de Ciències Naturals: 77.042 visites.

Els espais culturals municipals

La xarxa de museus i monuments de titularitat municipal inclou llocs tan emblemàtics com la Cripta de Sant Vicent, la Casa Museu Blasco Ibáñez, el Museu d’Història de València, i els Refugis de la Guerra Civil, entre altres.

Aquest augment de visitants reflecteix no sols l’interés per la rica oferta cultural de València, sinó també els esforços per part de l’Ajuntament per millorar la difusió i l’accés als seus espais històrics i artístics.