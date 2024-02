Finalitzen les obres de reurbanització dels carrers Alcàsser, San Miguel, Sant Francesc i Sant Joaquim.

El nou aparcament de l’Hort de Trénor comptarà amb 183 places i s’ha aprofitat per a condicionar i ordenar l’encreuament dels carrers Pare Prudencio, Verge de la Soledat i Ramiro de Maeztu.

L’Alcaldessa Amparo Folgado i el Regidor d’Urbanisme José Francisco Gozalvo han visitat les obres. Molt avançades, del nou aparcament de l’Hort de Trenor, que ja està en fase d’asfaltat i, que està previst la seua pròxima obertura. L’alcaldessa ha assenyalat que “este és un aparcament en superfície més dels que estem posant en marxa. És un compromís que tenim amb els ciutadans i ja són més de 300 les places d’estacionament noves en huit mesos de govern”.

Des de mitjan novembre, este aparcament que albergarà 183 places d’estacionament en superfície, 5 de les quals, per a mobilitat reduïda, s’ha estat condicionant. Es tracta d’un solar de 5.071 m² situat entre els carrers Miguel Servet, María Mazzarello, Passeig dels Rosers i Pare Prudencio, que es va habilitar a l’octubre de 2014 com a aparcament provisional. Nou anys després, s’ha anivellat el terreny, distribuït en carrils, s’han plantat 21 arbres i ara està en la fase d’asfaltat. Encara falta la senyalització horitzontal dels vials i estacionaments, així com la red de projectors que ho il·luminarà.

L’aparcament de l’Hort de Trénor situat al costat de tres parades de les línies Roja i dos de la Verda de TorrentBus. També té una estació de TorrentBici situada a la porta de l’Hort de Trénor i dos estacions de càrrega elèctrica. Al carrer Verge de la Soledat que és contigua, per la qual cosa es troba perfectament connectat amb el transport urbà sostenible.

Adequació d’este aparcament per a 183 vehicles

Aprofitant l’adequació d’este aparcament per a 183 vehicles. S’ha ordenat el trànsit i ampliat les voreres en l’encreuament dels carrers Verge de la Soledat, Pare Prudencio Palmera i Ramiro de Maeztu. Amb la creació de carrils separats per illetes i creació de nous passos per a vianants.

Nous carrers amb plataforma única en el Centre Històric A un centenar de metres de l’aparcament de l’Hort de Trénor. Han finalitzat les obres de reurbanització dels carrers Alcàsser, San Miguel, Sant Francesc i Sant Joaquim. Unes obres en les quals s’han renovat les acometides de sanejament i aigües potables, empedrat els carrers amb plataforma única, fent-les més accessibles. Al carrer Alcàsser, també s’ha plantat arbratge del qual abans mancava.

La pèrdua de places d’estacionament en estos carrers es veu compensada amb la creació del nou estacionament en superfície del carrer Sant Nicolás per a 42 vehicles el mes d’abril passat i les 183 noves que s’estan creant al costat de l’Hort de Trénor. El barri augmenta exponencialment les places d’estacionament en els últims mesos.

Després de les obres d’estos quatre carrers, ara s’està adaptant a persones amb mobilitat reduïda, les voreres de l’encreuament entre els carrers Picassent i Pare.