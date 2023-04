El nou centre de dia de Meliana durà el nom d’Anna Lluch

El ple de l’Ajuntament de Meliana ha aprovat per unanimitat proposar a l’Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS) que el nou centre de dia per a persones majors dependents de Meliana porte el nom d’Anna Lluch. Recordem que la doctora Anna Lluch té una trajectòria professional. Com a metgessa i investigadora en l’àmbit de l’oncologia àmpliament reconeguda per entitats, administracions i institucions a nivell internacional.

Com explica l’alcalde de Meliana, Josep Riera: “Per part de l’IVASS, es va sol·licitar a l’alcaldia que des de l’Ajuntament férem una proposta de nom per al nou centre de dia. Ha sigut ben fàcil. Anna Lluch, per la seua trajectòria professional, però sobretot com a persona, genera un consens social molt evident”. De fet, al 2016 el poble de Meliana ja li va transmetre l’estima en nomenar-la filla adoptiva. Ja que és veïna del municipi des de fa dècades.

Anna Lluch, gran defensora de la sanitat pública i dels serveis públics

Ara, incideix el màxim responsable municipal: “Fixem el reconeixement i l’estima cap ella amb aquesta decisió, i alhora trasnmetem a les generacions futures una de les nostres referències com a poble. Perquè per a un municipi és molt important fixar la memòria col·lectiva destacant les aportacions destacades que hagen pogut realitzar els seus veïns i veïnes”. La decisió de posar el seu nom al centre de dia també és considerada molt adient per l’alcalde. Així, manifesta: “Anna Lluch sempre ha sigut una gran defensora de la sanitat pública i dels serveis públics. Precisament, aquest centre de dia que gestionarà l’IVASS ha sigut molt demanat per la ciutadania de Meliana”. A més, les característiques de l’edifici, molt pensat en l’ús que en faran els professionals i les persones usuàries. Fet amb criteris de bioconstrucció i de sostenibilitat, també s’ajusten molt a la personalitat de la doctora.

Tal com va anunciar la vicepresidenta Aitana Mas en la seua visita recent a Meliana i a l’edifici, la previsió és que el centre estiga en funcionament abans de l’estiu.