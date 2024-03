El nou centre social de Torrent portarà el nom de Encarna Borràs

Borràs va ser la primera treballadora social de l’ajuntament de Torrent i va impulsar la creació dels serveis socials de la població

La Junta de Govern Local ha aprovat la denominació del nou centre social de Germanies com “Centre Social Encarna Borràs Aragó. Treballadora Social”, com a homenatge a la figura de qui va crear i va impulsar els serveis socials a l’Ajuntament de Torrent. Amb aquest nomenament, l’equip de govern reconeix la labor de Encarna Borràs. En uns anys en què els serveis socials no existien dins de les administracions locals.

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, li va comunicar personalment aquesta decisió. Que Borràs va rebre amb moltíssima alegria, al mateix temps que destacava “que no ho mereixia. Que és molt més el que ella li ha d’agrair a Torrent”.

L’alcaldessa ha afirmat que “Encarna ha sigut i continua sent un referent en els serveis socials. La seua labor i la seua carrera han sigut exemples de servei als altres i un model a seguir per punts i tants professionals que han vingut darrere”. A més, ha assenyalat que, amb aquest reconeixement, “es reconeix no sols la trajectòria. El treball i la passió de Encarna, sinó també el paper que el treball social té hui dia en la nostra població”.

Borràs va ser la primera treballadora social contractada per l’ajuntament

Borràs va ser la primera treballadora social contractada per l’ajuntament. Ràpidament va posar en marxa els centres socials d’atenció a les diferents necessitats dels barris creant i coordinant equips interdisciplinaris i activant aliances i col·laboracions amb altres entitats socials de la ciutat.

Ella va contribuir de manera important a l’erradicació del barraquisme, treballant per reubicar en habitatges dignes a les famílies dels barris Zorrilla o La Manxa. En els anys huitanta i noranta. El seu lideratge la va portar a ampliar els equips amb les figures professionals necessàries. A les quals va ensenyar un model de treball centrat en les persones i les seues necessitats. En els seus últims anys de carrera es va dedicar a l’atenció de les dones víctimes de violència de gènere a la casa de la Dona, fins a la seua jubilació en 2012.

La figura de Encarna és hui àmpliament reconeguda per tots els professionals, no sols dels serveis socials municipals. Sinó de tota la Comunitat Valenciana, a més de per els col·lectius i entitats amb els quals va col·laborar durant els anys que va estar al capdavant del departament. Tal és així que va rebre l’any 2000 el premi a la Dona Atenea que anualment concedeix l’Ajuntament de Torrent amb motiu del 8 de Març.

El personal dels serveis socials de Torrent, de qui va partir aquesta iniciativa, destaquen que aquest reconeixement “serveix per a posar en valor tot el treball que en anys molt durs es va realitzar i amb ell a totes les persones que la van acompanyar i que ara com ara són garants de l’exercici dels drets de moltes persones. A més, serveix per a reconéixer el treball social i per a posar en valor la figura d’una dona essencial”.