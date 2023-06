El nou equip de govern d’Algemesí inclou noves regidories

Algemesí ha informat sobre les competències que assumiran els nous regidors que formen l’equip de govern. El nou alcalde, José Javier Sanchis, ha sigut l’encarregat de donar resposta als dubtes de la ciutadania iniciant la seua compareixença parlant de la composició i estructura de l’equip de govern. En el qual destaquen la formació de noves regidories i l’agrupació d’algunes altres. Destacant en primer lloc Govern Obert, una regidoria que estarà a càrrec de la 1r Tinent d’Alcalde Carmina Borrás.

Altres noves regidories són Vies Públiques i serà competència de Borja Revilla, Benestar Animal també s’incorpora a les competències de l’ajuntament d’Algemesí i serà assumida per Kini Giner. Pel que fa a Turisme, Festes i Tradicions a partir d’ara aniran en una única àrea amb el regidor Natxo Silvestre.

Respecte a l’estat econòmic de l’Ajuntament, Sanchis, ha declarat que està en situació d’incompliment pressupostària i treballaran per reconduir la situació. L’Alcalde també s’ha referit a l’actualitat del Pressupost Municipal. Ja que ha indicat que en algunes partides “no hi ha diners”, per la qual cosa s’analitzaran noves vies de finançament.

Finalment, José Javier Sanchis ha parlat del compromís d’afrontar un pagament pendent, als propietaris d’uns terrenys, que s’arrossega des d’anteriors legislatures i que ascendeix a mig milió d’euros.-