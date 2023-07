El nou govern de Torrent retorna al Auditori el seu nom original

La JGL elimina “Vicent Torrent” del nom del Auditori que torna a ser de Torrent, sense destacar a cap músic de la ciutat

La Junta de Govern Local de Torrent ha canviat aquest matí el nom al Auditori de Torrent. Que perd el nom de “Vicent Torrent”, fundador d’Al Tall, tornant al nom original de Auditori de Torrent.

L’Alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha proposat a la JGL formada pel Partit Popular i VOX. Que se li retorne al vaixell almirall de la cultura torrentina, el seu nom original. En la proposta de l’alcaldessa es destaca que …la denominació Auditori Vicent Torrent posa en evidència i greuge comparatiu respecte a altres persones del món de la cultura torrentina i valenciana. Que han investigat el nostre llegat musical i que són igualemente mereixedores de reconeixements semblants. Per això, considera més adequat que el auditori recupere el nom de Auditori de Torrent, utilitzat majoritàriament per la ciutadania

Precisament en una ciutat com Torrent, que compta amb diferents bandes de música i amb músics de renom. Que ahir mateix una de les seues bandes com és la UMT va obtindre el primer premi en el 135 Certamen Internacional de Bandes de música Ciutat de València. L’actual govern local no vol que el vaixell almirall de la cultura a la ciutat, destaque cap nom per damunt de la resta.

Set anys després, el Auditori de Torrent recupera el seu nom, que és el que havia tingut entre 1999 i 2016 i el que els torrentinos i torrentinas han continuat utilitzant des de sempre, però que, des de hui, torna a ser el seu nom oficial.