El nou jardí de Joan XXIII a Benicalap s’obrirà a finals de novembre

Benicalap comptarà amb un nou jardí de 2.700 metres quadrats a partir del mes de novembre. Estarà ubicat a l’avinguda Joan XXIII i té un pressupost de quasi mig milió d’euros.

Hui l’alcaldessa de València ha supervisat les obres i ha subratllat la seua aposta per augmentar les zones verdes de tota la ciutat.

Catalá ha assenyalat que ha donat instruccions al servici de jardineria per tal que netegen els escocells i per repoblar d’arbres la ciutat abans de l’any 2024 on València ha estat escollida Capital verda europea

L’alcaldessa ha insistit en la seua aposta ferma per augmentar les zones verdes de la ciutat