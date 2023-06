El barri comptarà amb una nova zona verda de més de 2.700 metres quadrats

El veïnat de l’avinguda Joan XXIII, en el barri de Benicalap, gaudirà en quatre mesos d’un nou jardí de més de 2.700 metres quadrats. Les obres compten amb una dotació pressupostària de 427.000 euros. L’execució d’esta nova zona verda va ser un dels projectes triats en els pressupostos participatius Decidim VLC de 2018-2019.

L’Ajuntament de València ha començat les obres per a la creació d’un nou jardí en l’avinguda Joan XXIII. Que, segons el regidor Juan Carlos Caballero, és “un ambiciós projecte. Que té per objecte continuar ampliant els metres quadrats de parcs i jardins per al gaudi ciutadà i la millora d’eixa històrica part de la ciutat”.

El nou parc del barri de Benicalap tindrà una extensió de més de 2.700 metres quadrats

El nou parc del barri de Benicalap tindrà una extensió de més de 2.700 metres quadrats i es crea en parcel·les municipals que es trobaven tancades i en desús. En els pròxims quatre mesos s’executaran les obres. Que compten amb un pressupost de 427.482,74 euros. Després de la paralització de les mateixes al juliol de l’any 2021 pels incompliments reiterats per part de l’empresa adjudicatària.

Tal com ha apuntat Caballero, “es dotarà a esta zona d’una gran riquesa paisatgística i natural, incorporant vegetació i solucions basades en la naturalesa que faciliten un manteniment eficient”. El regidor ha afegit que “este jardí es planteja com un espai per a la integració de tota mena d’usuaris. On es respire tranquil·litat, i es puga passejar i gaudir gràcies a equipaments útils per a totes les edats. Amb una important presència de vegetació i ombra, però també de llum natural, on s’afavorisca la biodiversitat”.

Va ser un dels projectes triats en els pressupostos participatius Decidim VLC de 2018-2019

El jardí de Joan XXIII va ser un dels projectes triats en els pressupostos participatius Decidim VLC de 2018-2019 i ve a dotar al barri de Benicalap d’una àrea d’esplai i esbarjo. Ja que ocupa la major part del buit urbà existent entre els edificis que configuren la poma on se situa.

Per a Juan Carlos Caballero, “dotar de noves àrees verdes a la ciutat és una bona notícia per als veïns. Que podran tindre una nova zona d’oci i descans en Benicalap, destinada als veïns de totes les edats”.

En este jardí s’han seleccionat 44 unitats arbòries, entre elles moreres sense fruit, arbres del foc, freixes de fulla estreta, sòfores, falsos cocoters i un lledoner de port exemplar en la part més alta del jardí. S’han triat espècies de baix consum hídric i escàs manteniment. També s’ha dissenyat una prada silvestre mediterrània de grama fina i trévol, un mirador, una zona de jocs infantils, jocs biosaludables i una font abeurador.