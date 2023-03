L’Àrea de Participació Ciutadana d’Aldaia pregunta a la ciutadania, de manera online. Sobre el nou gran projecte d’innovació i la majoria admet saber la seua ubicació i que està codissenyat entre ajuntament i Universitat Politècnica

Unes 400 persones han participat en l’última enquesta ciutadana que pregunta sobre el nou gran projecte anunciat per l’Ajuntament d’Aldaia, el parc Empresarial d’innovació Pont dels Cavalls. Amb respostes en la seua majoria encertades.

Respecte de la ubicació del nou parc empresarial, vora el 80% sap que estarà allunyat del nucli urbà. “En la zona confrontant al cementeri nou d’Aldaia”. Davant la pregunta “saps quin tipus de zona industrial serà i quines empreses s’instal·laran?’. El 81’3% encerta responent que “serà una zona industrial de gran envergadura. On s’instal·laran grans empreses en grans extensions, amb usos diferents de la resta de zones industrials d’Aldaia”.

No obstant això, poca gent coneixia que el nou projecte Pont dels Cavalls contempla un Cinturó Verd que l’envoltarà. Per poder accedir passejant o en transports alternatius com ara la bicicleta o el patinet. Concretament el 77’5% desconeixia esta dada.

A més, més del 80% dels enquestats sap qui ha dissenyat i supervisa el projecte, i la resposta més encertada ha estat “Promotor privat supervisat per l’Ajuntament i la Universitat Politècnica de València”.

Pel que fa a l’opinió majoritària, davant la pregunta “Creus que este projecte aportarà noves oportunitats econòmiques per a Aldaia?. La pràctica totalitat (91’1%) assegura que sí.

I, com a informació curiosa, la majoria de les persones participants en l’enquesta coneixien que el motiu que dona nom al nou parc empresarial és “Perquè se situa al voltant del Pont dels Cavalls d’Aldaia”.