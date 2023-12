El nou síndic del grup socialista en les Corts Valencianes, José Muñoz, escollit en l’executiva del PSPV celebrada aquest dilluns. Ha avançat que el grup socialista va a construir l’alternativa per tal que Mazón siga un breu parèntesi en la Generalitat

Muñoz liderarà el Grup després de la incorporació de Rebeca Torró i Arcadi España al govern de Pedro Sánchez. Estarà acompanyat per Rosa Peris com a presidenta del grup i per, Toni Gaspar, Maria José Salvador i José Chulvi com a síndics adjunts. Sobre el pròxim congrés del partit, Muñoz ha dit que espera que hi haja acord i generositat per totes les parts

Muñoz s’ha mostrat convençut que el partit serà capaç de convertir-se en una alternativa sòlida perquè el 2027 hi haja un govern progressista en la Comunitat