Aquesta setmana s’està procedint a l’asfaltat de carrers d’una urbanització que posarà fi a una reivindicació històrica de veïnat de la zona

L’Ajuntament de Foios ha iniciat la recta final de les obres d’urbanització del Portalet-Forn Vell amb l’asfaltat dels carrers que conformen un PAI de 10.000 metres quadrats al nord-oest del municipi.

Està previst que les tasques d’asfaltat s’allarguen fins divendres, al mateix temps que s’està acabant de rematar voreres i els últims detalls de la urbanització. Les obres posaran fi a una reivindicació històrica dels veïns i veïnes del carrer Sarieta i el nucli històric. Que han suportat un trànsit intens en carrers sense condicions. Ja que en la pràctica el carrer de la Sarieta ha sigut la principal entrada al municipi pel nord-oest.

L’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha manifestat que “sense dubte, el desbloqueig de la urbanització del Portalet-Forn Vell. És una de les gestions per les quals ens hem de sentir més satisfets. Huit anys de reunions, d’esforços, de provar una cosa i la contrària. Convençuts que era l’única manera de resoldre els problemes del trànsit del carrer de la Sarieta i del nucli vell”.

Amb les obres s’ha incrementat la trama viària i s’habiliten vials alternatius. Com la continuació del carrer Sant Vicent fins a l’avinguda del Nord i Enric Valor amb Manuel de Valladares, a més de dos carrers interiors. S’habilita una circumval·lació provisional que evitarà el trànsit oportunista que travessa el municipi. A més fa possible una gran ruta per a ciclovianants de 3 quilòmetres que connecta, de sud a nord, amb l’Anell Verd, l’antiga Via Xurra i la CV-300.

“Amb la finalització del PAI Portalet-Forn Vell fem la vida més fàcil i amable als veïns i veïnes, i avancem en el model de mobilitat sostenible en el qual treballem. De pacificació del trànsit rodat i impuls dels desplaçaments segurs amb bicicleta o a peu”, ha explicat Ruiz.

Entorn escolar segur

La millora de la zona es completarà amb la construcció del nou CEIP Mare de Déu del Patrocini, les obres del qual començaran en gener, amb una inversió de huit milions d’euros, gràcies al Pla Edificant de la Generalitat Valenciana.

D’aquesta manera, la comunitat educativa podrà gaudir d’un entorn segur, amb millor connexió entre el centre històric i la resta del municipi i al qual es puga accedir també a través del carril per a ciclovianants.