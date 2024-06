El Palau Cervelló i la Casa Museu Blasco Ibáñez acolliran dos escoles d’estiu gratuïtes per a menors    

Estes es realitzaran en dos torns (del 25 al 28 de juny i del 8 al 12 de juliol), en horari de matí

Les infàncies de 3 a 12 anys podran gaudir de gimcanes, tallers d’investigació, activitats creatives, sessions de jocs i esport a la platja

Durant dos setmanes, del 25 al 28 de juny i del 8 al 12 de juliol, el Palau de Cervelló i la Casa Museu Blasco Ibáñez seran les seus de dos escoles d’estiu gratuïtes, on infàncies de 3 a 12 anys podran gaudir de gimcanes, tallers d’investigació, activitats creatives, sessions de jocs, esport a la platja i banys refrescants.

Este estiu les i els més xicotets de la casa tindran l’oportunitat de visitar els museus municipals, ja siga participant directament en les seues escoles d’estiu o visitant-los com a part del programa d’eixides cultures que planifiquen altres centres.

Tal com ha destacat el regidor d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luís Moreno, “s’ha preparat un programa molt especial dirigit a la infància, amb l’objectiu de fomentar durant este estiu un temps d’oci de qualitat que, a més de diversió, promoga l’interés per la nostra cultura i l’aprenentatge a través del descobriment de la història dels edificis més emblemàtics de València o d’il·lustres artistes com Blasco Ibáñez”.

Palaus i Jardins

València compta amb un gran nombre de palaus, en el seu moment importants residències de l’alta societat, que hui es conserven gràcies a la seua transformació en museus o seus d’institucions públiques. Per això, qui participe en el campament d’estiu Palaus i Jardins podrà viatjar en el temps per a conéixer estos edificis tan singulars.

S’ensenyarà la seua història i els seus secrets. Les visites als diferents palaus de la ciutat es combinaran amb jocs i dinàmiques als jardins més coneguts i històrics com els jardins de Monforte, Vivers o la Glorieta.

El punt de trobada serà la porta del jardí de Vivers, que dona al carrer General Elio, en direcció al Palau de Cervelló, construït en el segle XVIII. Des d’allí, cada dia es visitarà un palau i un jardí diferent.

Blasco i la Mar

El pintor i escriptor Blasco Ibáñez es va construir un xalet enfront del Mediterrani, lloc d’inspiració i de trobades amb amics i familiars. L’escola Blasco i la Mar té com a objectiu acostar a les i els menors la figura del “Sultà de la Malva-rosa”, al mateix temps que gaudeixen d’activitats esportives i refrescants banys a la platja.

La Casa Museu Blasco Ibáñez està situada a la platja de la Malva-rosa, en el mateix emplaçament que va ocupar en el seu moment el xalet de l’escriptor. L’edifici, inaugurat com a museu a l’estiu de 1997, es troba envoltat d’un ampli jardí i conserva l’aspecte exterior de l’original.