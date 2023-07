Els premis Patent, també coneguts com European Inventor, són una iniciativa posada en marxa l’any 2006 per l’Oficina Europea de Patents. Per homenatjar aquelles persones, invents de les quals, contribueixen al progrés tecnològic, el creixement econòmic i el benestar social. Aquest any, la cerimònia per fer entrega aquests premis, ha sigut el Palau de les comunicacions de València, on hem pogut vore el President de la Generalitat Ximo Puig.

El president ha expressat que és una alegria que els premis s’hagen donat a València, perquè li dona una projecció a la Comunitat Valenciana en uns aspectes fonamentals com ho són la innovació, la creativitat, la invenció, i tot el què representa l’aliança entre tecnologia, ciència i empresa.

Aquests premis tenen diverses categories, en la categoria d’indústria el premi ha sigut atorgat a l’equip finlandès de Pia Bergström. Per fer possible la transformació de residus en combustibles renovables. D’altra banda el premi de la categoria de pimes ha recaigut en les físiques irlandeses Rhoa Togher i Eimear O’Carroll, pel seu material que ajuda a reduir la contaminació acústica.

Així mateix, l’inventor xinés Kai Wu i el seu equip han rebut el premi a la categoria de països que no pertanyen a l’àmbit de l’Oficina Europea de Patents. Per la seua contribució a reduir el risc de sobrecalfament i explosions en vehicles elèctrics. I, finalment, en la categoria d’investigació, el premi ha sigut per a l’equip francès de Patricia de Rango, per desenvolupar un mètode segur i eficaç per a l’emmagatzematge d’hidrogen. Aquest equip també ha rebut el premi del públic. Nosaltres els donem a tots els equips la nostra més sincera enhorabona.