Després del tancament des d’este dijous del Parc Central per la presència d’un paràsit a les fonts, l’ajuntament el va a reobrir. Serà este dissabte però, amb les làmines d’aigua totalment buides.

La clausura provisional va vindre per la possible presència d’el protozou cryptosporidium, causant d’una afecció gàstrica en xiquets i mascotes.

Ha defensat la decisió de tancar el parc adoptada ahir, que respon segons ha explicat “a un criteri de prudència”

El Partit Socialista ha criticat a través de les xarxes la decisió, perquè la consideren desmesurada

L’alcaldessa de València respon

Si bé és cert que les infeccions registrades no revisten gravetat, Catalá ha defensat la necessitat de mantindre tancades les instal·lacions “fins que no hi haja cap risc, sobretot per a no incrementar els casos durant este cap de setmana”.

Es tècnics de la Conselleria de Sanitat han extret este matí mostres d’aigua per a determinar l’existència de la bactèria i poder definir les actuacions pertinents

Posteriorment s’han buidat eixes fonts per a netejar-les

L’ajuntament de València apela a la conscienciació, a través de les diferents xarxes socials del consistori i reforçarà la vigilància al Parc Central per evitar que la gent es banye a les fonts municipals