Mislata crea una ruta botànica per a donar a conéixer la biodiversitat del Canaló

L’objectiu del projecte és fomentar la cura del medi ambient i la importància dels recursos forestals

El parc del Canaló és considerat el gran pulmó verd de Mislata. Amb una extensió de prop de 70.000 m², aquesta gran zona verda integrada a la ciutat. És un gran atractiu d’oci i temps lliure per a famílies i gent de totes les edats.

I és que, a més de les zones enjardinades, el parc també compta amb diverses zones de jocs infantils, zona de pícnic amb paellers. Zones per a practicar diverses disciplines esportives, parc biosaludable, zona per a mascotes i fins a un parc infantil de trànsit, entre altres.

El parc del Canaló, ruta botànica

Ara, des de fa unes setmanes, el parc té un al·licient més. Es tracta d’una ruta botànica que ha creat l’Ajuntament de Mislata per a donar a conéixer tota la seua biodiversitat. La importància dels recursos forestals i fomentar el respecte cap als arbres i plantes.

El camí, d’1 km de distància i amb accés des de les tres portes principals, discorre per l’interior del parc per tota la seua zona central i compta amb uns panells explicatius que contenen informació, imatges i un codi QR que poden escanejar per a poder consultar la fitxa completa amb les característiques de cada espècie.

En total, les persones visitants de la ruta podran conéixer les peculiaritats de les 21 espècies arbòries i les 23 arbustives existents en el propi parc. A més, el projecte ha inclòs la plantació d’espècies i plantes ja preexistents i altres noves, incrementant així considerablement el patrimoni natural del parc.

Mislata aposta per un futur cada vegada més verd i, per aqueixa raó, pròximament es crearan noves zones verdes a la ciutat, aprofitant la reurbanització de diferents entorns, ampliarà el nombre de parcel·les i la zona d’horts urbans amb nous recursos d’esplai, així com col·laborarà en el projecte de la Generalitat de la creació del bosc metropolità, una gran zona verda a l’entorn de l’antic llit del riu Túria per a la mobilitat sostenible i passejos saludables entre municipis, i que justament connectarà amb el propi parc del Canaló.