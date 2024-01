L’alcalde, Toni González, i el president de l’entitat gestora del polígon Joan Carles I, Vico Valero, van recollir el guardó de mans de la consellera Nuria Montes



L’acte públic, organitzat per Fepeval en col·laboració amb l’IVACE, es va celebrar ahir dilluns en la Institució Firal Alacantina, IFA



IFA va ser l’escenari triat, ahir dilluns dia 15, per al lliurament del reconeixement a les primeres sis àrees industrials avançades de la Comunitat Valenciana, màxima categoria reconeguda per la Llei 14/2018 d’Àrees Industrials. El parc industrial Joan Carles I d’Almussafes, constituït com a ens de gestió i modernització l’any 2021, revalidant així el paper de les dues àrees industrials del municipi gestionades per APPI com a pols econòmics i d’innovació de la Comunitat Valenciana també pel que fa a la seua gestió, va ser un dels sis complexos industrials guardonats durant l’acte públic de reconeixement.



L’alcalde, Toni González, i president d’APPI i de la EGM Joan Carles I, Vico Valero, van compartir la cerimònia juntament amb la resta de presidents de les entitats gestores i màximes autoritats de les àrees empresarials Atalayas d’Alacant, Cotes Baixes d’Alcoi, Cotes d’Algemesí, Fuente del Jarro i Parc Tecnològic Paterna, que també van rebre el guardó que acredita l’obtenció de la màxima categoria de la classificació contemplada en la Llei d’Àrees Industrials i que van ser entregades per la Consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, en un acte organitzat per Fepeval en col·laboració amb l’IVACE.



«El reconeixement obtingut acredita i reconeix la gran labor realitzada i l’impuls modernitzador que caracteritza al nostre parc empresarial, un polígon intel·ligent pioner quant a innovació», destaca el president de l’executiu local.

«Lògicament aquest és el resultat d’un intens i eficaç treball conjunt de l’Ajuntament d’Almussafes, al costat de l’Ens de Gestió i Modernització (EGM) i l’Associació d’Empresaris de Parcs i Polígons Industrials Ribera Baixa (APPI) per a sumar i millorar infraestructures, dotacions i serveis que han posicionat la nostra zona industrial entre les primeres de la Comunitat Valenciana, una categorització de la Conselleria que ja ens ha permés l’accés a importants ajudes de l’administració autonòmica (IVACE) i nombrosos avantatges per a les empreses situades al parc, considerat com a àrea industrial d’avantguarda», conclou Toni González.



Per part seua, Vico Valero, posa l’accent en el fet que “aquest premi és un reconeixement als més de 25 anys de vida de la nostra associació que va sorgir per la necessitat d’unir les veus de les empreses per a buscar l’excel·lència del nostre entorn. Un objectiu que ha sigut la nostra prioritat com a associació empresarial voluntària i, des de fa tres anys, com EGM en mans de Romina Moya i la seua empresa GAIN, impulsora, amb el seu afany i perseverança, de les millores que l’administració pública ha dut a terme en el nostre polígon en l’última dècada. I en eixa mateixa línia seguirem: en la de reivindicar, a través de la col·laboració públic-privada, les infraestructures i serveis que les empreses del polígon Joan Carles I mereixen”.



Durant la cerimònia de lliurament dels reconeixements, la consellera Nuria Montes, va posar en valor el desenvolupament de la Llei d’Àrees Industrials, que “ha significat un abans i un després, sent exemple en tota Espanya”. Montes va reiterar el compromís de la Generalitat Valenciana, des de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme per a continuar donant suport a la modernització d’infraestructures i dotació de serveis que permeten a més àrees industrials aconseguir la màxima qualificació. De la mateixa manera es va pronunciar anteriorment el Secretari Autonòmic d’Indústria, Felipe Carrasco, i Julio Delgado, en representació de l’IVACE.



Per part seua, el president executiu de Fepeval, Diego Romá, va posar de manifest la importància cabdal de les àrees industrials, “més de 700 en la Comunitat Valenciana que són responsable del 50% del PIB generat cada any”. Romá va valorar la importància de les entitats gestores per a poder ser interlocutors davant les administracions públiques i fomentar així una efectiva col·laboració públic privada i va agrair a la Generalitat Valenciana, Conselleria d’Indústria i IVACE, poder comptar amb un instrument jurídic com la Llei d’Àrees Industrials i un altre de caràcter financer, com les ajudes per a la modernització d’àrees industrials, “que han suposat tot un revulsiu per a la millora de les condicions dels nostres nuclis empresarials”