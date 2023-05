Els dies laborals s’utilitza el 70% de les places mentre que a les nits aconsegueix el 90%

El pàrquing gratuït Balcó del Túria registra una ocupació del 100% durant els caps de setmana. Els veïns i veïna de Quart de Poblet poden gaudir d’aquest aparcament des de fa mes i mig, concretament des del 3 d’abril. El pàrquing, situat al carrer Tribunal de les Aigües disposa de 220 places i era una de les iniciatives més esperades per la ciutadania.

Així, durant els caps de setmana, l’aparcament registra un 100% d’ocupació. Mentre que entre setmana ronda el 70%, augmentant-se aquest percentatge al 90% durant les nits. D’aquesta manera, Balcó del Túria compleix amb l’objectiu amb el qual va ser concebut. Disposar d’un espai on deixar el cotxe i evitar donar voltes amb aquest, reduint el trànsit rodat. En un barri amb escassetat de garatges privats com a Riu Túria es cap a necessària aquesta infraestructura per a donar servei als veïns i les veïnes. Fomentant la mobilitat sostenible i ordenada.

El projecte està inclòs en l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat, EDUSI, cofinançada al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER, en el marc del Programa Operatiu pluriregional d’Espanya 2014-2020 POPE. El pressupost de l’actuació és de 2,4 milions d’euros, dels quals el FEDER ha aportat 1,2 milions. Lligada a aquesta instal·lació està la gran plaça per als vianants en la superfície per a gaudi de la ciutadania.

Gràcies a tot el conjunt, s’ha recuperat una zona degradada i amb un ús indiscriminat de pàrquing. Per contra, Balcó del Túria compta amb dues plantes cobertes. També amb una xicoteta zona exterior per a estacionar amb un sistema de videovigilància connectat a la Policia 24 hores.

Els vehicles censats en el municipi poden acostar-se a la barrera i, gràcies al reconeixement de matrícules automàtic, aquesta s’obrirà. Per a eixir i accedir a peu, en la plaça superior hi ha habilitades dues casetes d’entrada amb teclats digitals en els quals cal introduir el DNI del titular del cotxe, a manera de contrasenya.