El Partit Popular d’Alzira lamenta no tenir la documentació dels Pressupostos Municipals

El Partit Popular d’Alzira ha organitzat una roda de premsa per a presentar un resum dels pressupostos de la Generalitat i mostrar com aterren a la Comarca de la Ribera Alta i a Alzira en Particular.

Durant la cita, els populars no han dubtat han mostrat la seua indignació davant l’ajornament del ple de pressupostos

Durant la cita, els populars no han dubtat han mostrat la seua indignació davant l’ajornament del ple de pressupostos, ja que, segons el preseident del partit, José Luis Palacios, el govern alzireny no ha presentat els comptes municipals en temps i forma.

A més, ha explicat que del que saben dels pressupostos per la premsa, el que queda clar és que la pujada de l’IBI ha servit per a incrementar el capítol de festes i no per al que digueren i que no veuen cap partida ni inversió realment important.

Elena Bastidas, diputada autonòmica, que ha sigut l’encarregada de desglossar i explicar com va a arribar el pressupost de la generalitat a la ribera alta, també ha sigut molt crítica amb l’actual equip de govern de la localitat

Per la seua part, ha explicat que dels 45 milions d’euros pressupostats per a la comarca de la Ribera Alta, 38 d’ells, és a dir, el 70% del total van destinats a la localitat d’Alzira.

Acabar el palau de justícia, millorar les instal·lacions del hospital d’Alzira o millorar les vivendes socials són algunes de les mesures que ha destacat la diputada.

Pepe Forés, diputat autonòmic, ha destacat els punts més importants del pressupost aprovat per la generalitat i l’ha calificat més elevat i més social de la història de la comunitat.

83 euros de cada 100 aniran destinats a polítiques socials, entre les que destaquen la sanitat, l’educació i els serveis socials. Uns pressupostos que, en paraules de Forés, “no deixen a ningú enrere”.