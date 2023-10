El Partit Popular ha presentat una iniciativa en les Corts per a demanar al Govern de Pedro Sánchez que autoritze de manera urgent la licitació de les obres de l’ampliació del Port de València.

El síndic del PP, Miguel Barrachina, ha dit que el port de València és una infraestructura estratègica per a l’economia valenciana i ha demanat a Sánchez que deixe de boicotejar-lo

Barrachina ha recordat que, a més de la inversió econòmica i la creació de llocs de feina, l’ampliació del Port permetrà que es deixen de desviar productes agroalimentaris a altres ports. L’ampliació, diuen els populars, suposarà garantir que el Port de València no perda posicions respecte a altres ports espanyols i de la Mediterrània

El síndic del PP ha reiterat que aquest projecte és vital per a la Comunitat Valenciana i no es pot paralitzar per qüestions polítiques ni tampoc per a afavorir altres ports com el de Barcelona