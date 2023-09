La candidatura del festival organitzat per Valmúsica ha sigut presentada per l’Ajuntament d’Alboraia en col·laboració amb la FVMP

Hui l’alcalde, Miguel Chavarría, i la regidora de Turisme, Raquel Casares, han rebut a Gisela Calabuig, Hermes Más Carrascosa i Rubén Trujillo, coordinadors de Valmúsica i creadors del festival, per a donar-los a conéixer la notícia.

El Patacona Fest 2023, esdeveniment organitzat per Valmúsica, ha sigut premiat en els guardons “Turisme Comunitat Valenciana” en la modalitat 3, que premia “la promoció i comunicació turístiques noves i singulars”. Aquest esdeveniment destaca pel seu enfocament innovador en la desestacionalització i promoció del turisme, i pel seu ferm compromís amb la sostenibilitat.

Patacona Fest

Patacona Fest té com a objectiu revitalitzar el turisme a Alboraia durant els mesos de temporada baixa (de setembre a desembre). L’edició 2023 es basa en el lema “Alboraia, international, equality, accessibility, diversity”, emfatitzant la idea d’una destinació turística internacional que promou la igualtat, l’accessibilitat i la diversitat.

Aquest esdeveniment es caracteritza per la seua programació diversa, que abasta des d’experiències gastronòmiques fins a cicles musicals (com Dona Sonora), exposicions artístiques (com la Convenció Internacional d’Art Corporal), activitats creatives, entreteniment infantil, educació mediambiental, esports i una vida activa a la platja de La Patacona, Alboraia.

Objectius del Patacona Fest 2023

El festival s’enfoca a promoure un turisme més responsable i conscient del medi ambient durant la temporada baixa. També a integrar l’horta, el Mediterrani i la música en directe oferint una experiència de qualitat a la platja de La Patacona.

Un altre dels seus objectius és complementar la programació de concerts amb activitats addicionals, alhora que es reduïx la petjada de carboni i es promou la sostenibilitat, fomentant al seu torn l’ocupació sostenible.

Patacona Fest 2023 representa un compromís innovador amb la promoció turística i la sostenibilitat, establint un model a seguir per a esdeveniments d’aquesta naturalesa. La seua inclusió en els premis és un reconeixement merescut de la seua contribució al posicionament de la Comunitat Valenciana en els mercats turístics internacionals.