El Perelló celebra la desena edició de la Fira de la Tomaca 

Aquesta desena edició de la Fira de la Tomaca ha estat recolçada per l’Ajuntament del Perelló. El President de la Cooperativa Unipro David Pons, a més amb l’assistència del Director Territorial de Presidència de la Generalitat Valenciana, Francisco Molina. Qui no dubta en animar a tot el món per a que s’acosten aquest cap de setmana a El Perelló.

Aquest any la fira ha comptat amb Sergio Giraldo com a embaixador de la fira, cuiner del restaurant “El Señuelo” i que el 2021 va guanyar un sol Repsol.