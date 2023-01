La conferenciant i formadora, Ana Zapater, experta en comunicació no violenta ha sigut l’encarregada d’oferir aquest curs programat per la regidoria de Ciutat Educadora

L’Ajuntament de Catarroja, a través de la regidoria de Ciutat Educadora ha organitzat un curs de comunicació no violenta per al personal municipal. L’encarregada d’oferir aquesta formació ha sigut l’experta en la materia, Ana Zapater. Qui mitjançant exemples localitzats en el nostre municipi ha estat donant les claus per a saber com afrontar aquest tipus de situacions. Que són, desgraciadament, molt quotidianes.

“Una ciutat educadora com la nostra ha de posar les eines perquè els seus habitants sàpien gestionar aquest tipus d’emocions. Que després de la pandèmia i gràcies a les xarxes socials estan a flor de pell”, ha explicat Jesús Monzó, alcalde de Catarroja.

“Aquest és un primer pas d’un camí que considerem vital perquè la societat comprenga que algunes de les seues accions en xarxes socials poden afectar els seus dia a dia i el del seu entorn, aquesta experiència enriquidora ens serveix per a continuar avançant en noves accions formatives en aquesta línea, de fet hem tingut que fer dos sessions més per la demanda del personal de la institució”, explica Núria Blanch, regidora de Ciutat Educadora.



Ana Zapater, encarregada d’oferir la formació, és membre de la ACNV (Associació per la comunicació no violenta) i formadora especialitzada en aquest camp. Durant el curs ha treballat les emocions que ens fan portar a tindre o rebre aquest tipus de comportaments i com afrontar-los perquè no siguen negatius i acaben afectant-nos tant als quals els realitzen com al seu entorn.