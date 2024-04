Aquestes tècniques requereixen experiència i dotació tecnològica i quirúrgica adequades per a obtindre bons resultats

S’estima que 9.000 persones en la Comunitat Valenciana podrien tindre un aneurisma d’aorta susceptible de tractament

El servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular de l’Hospital Universitari Doctor Peset i la secció d’Angiologia i Cirurgia Vascular de l’Hospital Clínic Universitari de València. Han organitzat un curs de tractament endovascular d’aneurismes d’aorta complexos que busca formar en aquestes tècniques altament especialitzades a cirurgians vasculars de diferents punts d’Espanya.

El curs s’ha desenvolupat en tres dies amb sessions teòriques, tallers de simulació i intervencions quirúrgiques simultànies en tots dos hospitals públics valencians.

L’aneurisma d’aorta consisteix en la dilatació patològica de l’artèria aorta. Una dilatació que pot arribar a complicar-se amb el seu trencament i amenaçar la vida de la persona afectada. No obstant això, l’aneurisma no provoca simptomatologia i la majoria es diagnostiquen de manera casual en realitzar estudis d’imatge per altres malalties.

La prevalença d’aquesta patologia a Espanya és de l’1% de la població major de 60 anys. Per la qual cosa s’estima que unes 9.000 persones de la Comunitat Valenciana podrien tindre un aneurisma d’aorta susceptible de tractament.

“La reparació dels aneurismes sempre s’ha realitzat mitjançant cirurgia oberta abdominal i/o toràcica, una tècnica agressiva que s’associa a major morbiditat i mortalitat postoperatòria. Enfront d’ella, està l’alternativa de la reparació endovascular en la qual. A través de puncions inguinals i sense obrir ni la cavitat abdominal ni la toràcica. S’implanta una endopròtesi”, ha explicat doctor Francisco Gómez, cap del servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular de l’Hospital Universitari Doctor Peset.

Aquesta tècnica quirúrgica, que ha evolucionat molt en les últimes tres dècades. Té menor impacte en el pacient, acurta l’estada hospitalària i possibilita una recuperació més ràpida. De fet, ja s’aplica en aneurismes d’aorta complexos, en els quals és necessari estendre l’endopròtesi en segments aòrtics extensos toràcics i abdominals. Que inclouen branques arterials rellevants per a les vísceres i òrgans abdominals.

Aquests cursos pretenen la immersió dels assistents en tots aquests processos i teràpies

Per part seua, el doctor Vicente Sala, cap de secció d‘Angiologia i Cirurgia Vascular de l’Hospital Clínic ha posat l’accent que “la creació i el desenvolupament d’un programa per al tractament de la patologia aòrtica complexa exigeix nombroses hores per a la planificació dels casos, el maneig de múltiples plataformes d’endopròtesis i stents i la coordinació amb tots els professionals que participen en el procés assistencial”.

“Aquests cursos pretenen la immersió dels assistents en tots aquests processos i teràpies de manera que repercutisca en una millora assistencial als pacients, molts dels quals es consideraven tradicionalment com a inoperables donada la complexitat i els riscos inherents a la cirurgia oberta”, ha afegit.

La reparació endovascular d’aneurismes d’aorta complexos està indicada en casos on el risc de la cirurgia oberta és excessiu i, encara sent molt menys invasiva, requereix una dotació tecnològica i quirúrgica adequada, experiència i abordatge multidisciplinari entre diverses especialitats per a obtindre bons resultats.

“El nostre servei compta amb una experiència de més de 30 anys en la reparació d’aneurismes d’aorta i de més de 20 anys en la reparació endovascular en casos complexos. A més, disposem d’un quiròfan híbrid que permet aquestes tècniques amb les millors garanties i que ha possibilitat que en l’actualitat siguem referent a nivell nacional per a tractar aquesta patologia i per a formar a especialistes de tot el país”, ha apuntat el doctor Gómez.