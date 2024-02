El diputat de Cultura, Paco Teruel, acompanya a l’artista de Benimodo en la seua visita a la corporació. Que custòdia part de la producció d’Armengol i exhibix en el Saló de Plens algunes de les peces destacades del Premi Alfons Roig 2004. Cas de l’obra titulada ‘Àngel XI’ (1986)

Rafa Armengol i Paco Teruel tenen bastants coses en comú; a més de la seua afició per la cultura i l’art, els dos són naturals de Benimodo. Un municipi d’una mica més de 2.000 habitants de la Ribera Alta.

L‘artista i l’alcalde, que en este cas és també diputat provincial de Cultura. Van compartir visita amb l’equip de restauració de la Diputació i un convidat especial, el cronista de Benimodo Rafa López Andrada.

I és que el nom d‘Armengol està molt lligat a la història recent de la institució provincial. Que conserva entre el seu patrimoni diferents obres del pintor valencià, acadèmic de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Entre elles, dos peces que s’exhibixen de manera permanent en el Saló de Plens del Palau dels Scala.

La primera data de 1986, porta per títol ‘Àngel XI’ i representa una de les tantes imatges clàssiques abordades per Armengol des del seu prisma contemporani. La segona, del mateix any, és una col·laboració amb Manuel Boix i Artur Heras que va passar a la història com el ‘Tríptic politeista’.

A més, la consolidada trajectòria de Rafa Armengol li va valdre en 2004 el Premi Alfons Roig d’arts plàstiques que concedix l’àrea de Cultura de la Diputació de València. L’artista, que treballa en el seu taller de Benimodo. Va ser reconegut per la seua obra i per les seues destacades investigacions i experiències en el camp dels llenguatges pictòrics.

Armengol combina el pop art, l’art cinètic i la fotografia, contraposant imatges de la iconografia clàssica i jugant amb la codificació i descodificació del color.

L’artista va disfrutar d’una espècie de viatge en el temps. En el qual va poder retrobar-se en algunes de les creacions de la seua primera etapa, pintades fa dècades. “Ha sigut una experiència molt bonica veure emocionar-se a Rafa Armengol. Una extraordinària persona i amic que és, a més, un dels creadors valencians imprescindibles. Un referent de l’art contemporani al qual hem de posar en valor des de les institucions públiques”. Ha expressat el diputat de Cultura, Paco Teruel.

Rafa Armengol es va formar en pintura i gravat a l’Escola de Belles arts de València entre 1959 i 1964, al costat de Manuel Boix, l’artista de l’Alcúdia, i Artur Heras, el de Xàtiva.

Encara que no van formar un grup com a tal, van col·laborar en diferents projectes i van proposar un nou realisme en la plàstica valenciana. Armengol va introduir l’aspecte sarcàstic i l’experimentació plàstica en la seua producció. En un potent contingut iconogràfic extret de la història de l’art i els mitjans de comunicació. La seua obra es troba en museus i col·leccions de València, Castelló, Sevilla i Barcelona, així com en institucions locals com la Diputació i internacionals de França, Polònia i Xile.

L’artista de Benimodo ha realitzat nombroses exposicions individuals i col·lectives, destacant la de 1985 en l’IVAM, la de 2006 en la Fundació Bancaixa i la de 2008 en La Nau de la Universitat de València.