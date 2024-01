El Pla Obert d’Inversions de la Diputació repartirà 12 milions d’euros més entre els municipis de la Ribera

L’assignació d’este pla a quatre anys, una de les novetats per a facilitar la planificació i execució de les obres, creix en tots els municipis de la Ribera Alta (47,5 milions) i la Ribera Baixa (19,1 milions)

La vicepresidenta primera i responsable de Cooperació, Natàlia Enguix, assegura que “més enllà de titulars amb l’anunci de milions, facilitarem el procés als pobles perquè convertisquen en realitat els seus projectes”

El ple de gener aprovarà un pla que premiarà les iniciatives noves que transformen els municipis i que tindrà tres convocatòries anuals, la primera a l’abril. Es podran presentar projectes durant tot l’any

Tots els municipis de la Ribera Alta i la Ribera Baixa han vist incrementada la seua assignació amb el nou Pla Obert d’Inversions de la Diputació de València. En concret, els 36 ajuntaments de la Ribera Alta rebran en el seu conjunt 47.544.428 euros en els pròxims quatre anys, 8,6 milions més que en el període 2019-23, mentre que els 14 consistoris de la Ribera Baixa disposaran de 19.149.226 euros, 3,4 milions més que en la passada legislatura.

Totes les comarques valencianes han vist incrementada de manera considerable l’assignació del nou Pla Obert d’Inversions de la Diputació de València, el major programa inversor en la història de la corporació provincial amb una partida de 350 milions d’euros a quatre anys. Precisament la planificació quadriennal és una de les principals novetats d’un pla que pretén “facilitar el procés als ajuntaments, que podran presentar els seus projectes en qualsevol moment, sense pressions, i disposaran del temps suficient per a executar les obres i que els diners es queden als pobles”, destaca la vicepresidenta primera i responsable de Cooperació, Natàlia Enguix.

Les xifres del Pla Obert d’Inversions, comunicades a cada alcalde i alcaldessa el passat 5 de gener, tal com va avançar la vicepresidenta Enguix en la presentació del pla, confirmen que 257 de 264 ajuntaments rebran més diners amb el Pla Obert, mentre que els set restants disposaran d’inversions complementàries al llarg de la legislatura perquè puguen igualment incrementar els seus recursos. “La resposta ha sigut molt positiva per part dels alcaldes i alcaldesses, que valoren sobretot la implicació de la Diputació per a facilitar el procediment i agilitzar els projectes”, assegura la vicepresidenta.

En paraules d’Enguix, “queda acreditat l’esforç inversor i que els ajuntaments disposaran de més recursos econòmics, però no volem que este siga un pla sol de titulars amb una pluja de milions per als pobles, sinó que els projectes es plasmen en millores reals per als municipis i que siga també un pla de valors, que incentivarà la responsabilitat dels alcaldes en actuacions relacionades amb l’aigua, els espais verds i infantils, les infraestructures esportives o l’urbanisme amb perspectiva de gènere, i reconeixerà les bones pràctiques dels ajuntaments i les iniciatives arriscades i noves que transformen els nostres municipis”.

Repartiment per municipis

L’assignació del nou pla d’inversions de la Diputació que dirigix Vicent Mompó creix exponencialment en tots els municipis de la Ribera. En el cas de la Ribera Alta, destaquen els 700.000 euros de més que rebrà Alzira (3.072.191 euros); els 500.000 euros addicionals per a Algemesí (2.380.352 euros) i Carlet (2.016.556 euros); i els al voltant de 370.000 euros de més dels que disposaran Alberic (1.803.333 euros), Carcaixent (2.365.738 euros) i Montserrat (1.744.563 euros).

A la Ribera Baixa, els principals increments es donen a Cullera, amb 607.000 euros més i 2.882.862 euros d’assignació; i a Sueca, amb 511.000 euros més i una assignació de 2.607.838 euros. A més, Almussafes (1.718.926 euros) i Albalat de la Ribera (1.287.164 euros) veuen augmentada la seua dotació del pla d’inversions provincial en més de 300.000 euros.

La vicepresidenta Enguix afig que les modulacions en les fórmules de repartiment “sempre generen canvis puntuals en l’assignació als municipis, però esta vegada ha sigut a l’alça per a tots, com no podia ser d’una altra forma quan s’ha incrementat la dotació del pla en 60 milions d’euros”. “En esta ocasió s’ha prevalgut una mica més la població que el territori, en coherència amb el que els valencians reclamen al sistema de finançament estatal, que ens infrafinança al no tindre en compte la població”, conclou la responsable provincial.