El Plan Rector de la Albufera serà Renovat amb l’Objectiu de Conjugar Conservació i Ús

El Departament de Medi Ambient es Compromet a Elaborar un Nou Document amb el Màxim Consens

Pradas Enfatitza la Voluntat del Consell de Potenciar els 22 Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana

Davant la crescent necessitat de protegir i gestionar adequadament els espais naturals de la Comunitat Valenciana, la consellera de Medi Ambient, Agua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, ha anunciat la reanudació del procés d’aprovació del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de la Albufera.

Durant una reunió amb Javier Sendra, secretari autonòmic de Medi Ambient, i Raúl Mérida, director general de Medi Natural, Pradas ha posat en relleu la determinació del seu departament d’elaborar un nou document que tinga com a punts clau la conservació, el aprofitament i el disfrute ordenat d’aquest espai protegit. Aquesta declaració arriba com a resposta a la necessitat d’actualitzar i millorar la gestió d’aquesta joia paisatgística i mediambiental tan representativa de la Comunitat Valenciana.

L’importància d’aquesta iniciativa rau en la necessitat de comptar amb un document actualitzat que reflectisca les necessitats actuals i futures de l’Albufera. Això inclou la protecció dels seus recursos naturals, la promoció d’un turisme sostenible i la garantia que la població local i els visitants puguen gaudir d’aquest lloc de manera responsable.

Un dels punts crítics que ha destacat Pradas és la falta d’aprovació del PRUG i del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural pel Consell anterior. Tot i que aquesta normativa va ser elaborada i posada a exposició pública el 2014, no es va arribar a la seva completa implementació.

Amb aquest nou enfoc, la consellera Pradas ha reafirmat l’objectiu del Consell de Carlos Mazón de promoure i potenciar els usos dels 22 parcs naturals de la Comunitat Valenciana. A més a més, no només es busca una millor gestió dels aquests espais, sinó també la seva obertura a la societat com el major instrument de sensibilització i educació ambiental per a tota la ciutadania. Això reflecteix una visió renovada on els parcs naturals es veuen com a espais d’aprenentatge, consciència i connexió amb la natura.