El Ple aprova el reconeixement de Burjassot com a ‘Ciutat Amiga de la Infància’

Amb els vots a favor del PSPV-PSOE, PP, Compromís, Unides per Burjassot i el regidor no adscrit i l’abstenció de VOX, el Ple ordinari de l’Ajuntament de Burjassot ha aprovat el Reconeixement de Burjassot com a Ciutat Amiga de la Infància.

Després de l’adhesió de Burjassot a la Xarxa de Ciutats de les xiquetes i els xiquets, en la passada legislatura, Burjassot es va presentar també com a ciutat candidata d’UNICEF al programa de Ciutats Amigues de la Infància.

Una vegada obtinguda l’aprovació de la candidatura, primera fase exigida per a arribar a tindre el reconeixement, el municipi ha iniciat la segona que suposa obtindre el reconeixement oficial per part d’UNICEF.

Per a poder fer este segon pas i obtindre el citat reconeixement, el municipi ha firmat un conveni de col·laboració amb UNICEF i el següent requisit era aprovar, per part del Ple, la candidatura com a entitat local reconeguda en el programa de Ciutats amigues de la Infància que implica continuar avançant en el compliment dels drets de les xiquetes i els xiquets del municipi. Aprovació que ha tingut lloc este mes de maig.

Des d’este moment, Burjassot pot ja utilitzar el segell oficial que la reconeix com a Ciutat Amiga de la Infància en cadascuna de les activitats programades i comptar amb el suport d’UNICEF per al desenvolupament, millora contínua i innovació en polítiques d’infància i adolescència.