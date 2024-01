La Declaració Institucional va sorgir de la reunió mantinguda per la Plataforma pel Soterrament i l’alcaldessa la setmana passada.

El ple de l’Ajuntament de Benetússer va aprovar per unanimitat una declaració institucional de suport al soterrament de les vies al seu pas per Alfafar, Benetússer i Sedaví.

La idea d’aprovar una Declaració Institucional que mostrara el suport del consistori a la Plataforma pel Soterrament va sorgir de la reunió que els seus dirigents van mantindre amb l’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz la setmana passada.

El text destaca que el soterrament de les vies tindria un impacte positiu en la revaloració de les àrees urbanes afectades i en la creació de nous espais públics a l’abast de tots.

“Amb el soterrament de les vies milloraríem l’accessibilitat del pas que connecta les localitats d’Alfafar i Benetússer que actualment, i malgrat les innombrables peticions a Adif, responsable de la instal·lació, és inaccessible per a les persones amb mobilitat reduïda privant del dret de mobilitat a aquest col·lectiu. A més, el projecte de soterrament de les vies del tren acabaria amb els problemes d’acumulació d’aigua de pluja als carrers confrontants a l’estació del tren que pateixen inundacions en els moments de fortes precipitacions”, exposa el document.

La Declaració reconeix que els consistoris són coneixedors de l’inici de les obres de soterrament de les vies en el seu eix sud des de l’estació de Joaquín Sorolla i que aquestes “han d’anar de bracet d’actuacions com la de l’eix sud per a aconseguir l’ampliació de la ciutat per la zona de l’Horta Sud”. “El soterrament del tram que abasta l’estació Alfafar-Benetússer i el passe a nivell d’Alfafar és prioritari en aquesta nova reestructuració de l‘àrea metropolitana de València”, remarca el text. Finalment, el document aprovat puntualitza que és essencial que cadascun dels “actors socials, econòmics i institucionals, col·laboren en aquest projecte de vital importància per a la nostra comarca”.