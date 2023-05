El ple de la Mancomunitat de l’Horta Sud aprova per unanimitat la modificació d’estatuts per a convertir-se en mancomunitat comarcal

Mancomunitats i la possibilitat d’assumir més competències.

El ple de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud va aprovar per unanimitat en la sessió celebrada ahir la modificació dels seus estatuts. Per a convertir-se jurídicament en mancomunitat comarcal.

Aquesta circumstància comporta l’adaptació definitiva a la Llei de Mancomunitats i la possibilitat que l’entitat puga assumir en un futur més competències.

Modificació definitiva dels estatuts

Amb l’aprovació d’ahir, s’inicien els tràmits necessaris per a la modificació definitiva dels estatuts de la Mancomunitat. Abans que això ocórrega, els plens dels vint municipis que formen part de l’entitat deuen també aprovar en els seus respectius plens aquesta modificació. A més, els canvis han de rebre el vistiplau per part de la Generalitat Valenciana i de la Diputació de València.



L’acord per unanimitat representat ahir en el ple de la Mancomunitat ha sigut possible gràcies al treball previ dels portaveus dels quatre grups polítics. Amb representació en l’organisme comarcal, PSOE, PP, Compromis i Podemos, que van aconseguir un acord sobre el text definitiu dels nous estatuts.



Amb la qualificació de mancomunitat comarcal, la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud tindrà la possibilitat d’ampliar les seues competències i els serveis. Que actualment presta als vint municipis que la conformen. Una de les primeres a arribar podria ser la competència en habitatge amb la creació d’una oficina Xaloc d’assessorament a la ciutadania per a l’Horta Sud.

Canvi en el repartiment dels vocals que formen part del seu ple



Quant a l’organització de la Mancomunitat la principal novetat amb el canvi d’estatuts serà el canvi en el repartiment dels vocals que formen part del seu ple. Fins ara cada municipi comptava amb dues vocals, l’alcalde i un més. A partir de que entre en vigor aquesta modificació, la participació dels municipis en el ple dependrà de la seua població.

El que més representants tindrà serà Torrent amb un total de sis.

L’aprovació de la modificació d’estatuts arriba en l’últim ple d’una legislatura marcada per l’emergència sanitària. Provocada per la pandèmia i per l’esperit de col·laboració i concòrdia en el si de la Mancomunitat en el qual les decisions importants sempre es van aprovar per unanimitat.