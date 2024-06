El Ple de l’Ajuntament de Burjassot ha aprovat una moció per la qual el municipi s’uneix a la celebració del Dia Internacional de l’Orgull, hui 28 de juny.

Un tex aprovat amb els vots a favor del PSPV-PSOE, PP, Compromís, Unides per Burjassot i el regidor no adscrit, i el vot en contra de VOX.

El text, que no ha pogut ser una Declaració Institucional al no comptar amb la unanimitat. Es llegirà el divendres 28 de juny, a les 12.00 hores, a la porta del Consistori.

El text arreplega que esta jornada es celebra en commemoració dels disturbis de Stonewall (Nova York, els EUA) de 1969. Succés que va suposar l’inici del moviment d’alliberament homosexual, una commemoració més lligada al concepte d’igualtat, de llibertat i de respecte a la diversitat.

El 28 de juny, arreplega el text, se celebra el Dia Internacional de l’Orgull, i “podem sentir-nos, com a societat i com a poble. Orgullosos de ser un país i una Comunitat Valenciana exemplar en el respecte cap a la igualtat de totes les persones. Una societat democràtica, diversa i respectuosa amb tots els seus membres.

Una societat en la qual no sols no existixen exclusions per motius d’identitat i expressió sexual, sinó que se sent orgullosa de la seua diversitat. Una societat en la qual podem dir, orgullosos, que es respecta el que estableix l’article primer de la Declaració Universal de Drets Humans :“Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets”.

“Espanya, i la Comunitat Valenciana, orgullosa i conscient del que hem aconseguit. Ha de continuar treballant per l’abolició de qualsevol indici de discriminació en els drets de les persones LGTBI. Impulsant polítiques basades en la llibertat i en la diversitat i garantit els drets d’este col·lectiu”, assenyala també la moció.