El ple de l’Ajuntament de Manises es compromet per unanimitat a subvencionar la ceràmica local per a façanes

S’estableix un pressupost inicial per a aquesta iniciativa d’entre 15 i 20 mil euros

El ple de l’Ajuntament de Manises, en la sessió ordinària del mes de novembre, va aprovar per unanimitat una moció per a subvencionar la ceràmica local per a la seua instal·lació en façanes d’habitatges i cartells de comerç.

Amb l’aprovació del text, tots els partits que conformen el ple de l’Ajuntament de Manises es comprometen a redactar una ordenança municipal per a subvencionar un percentatge econòmic en l’adquisició de taulell ceràmic decorat realitzat per artesans, artesanes i empreses de Manises per a la seua instal·lació en façanes exteriors d’habitatges i cartells de comerç local.

La quantitat de diners inicials per a subvencionar l’artesania ceràmica destinada a la decoració de frontons de cases particulars i establiments comercials és d’entre 15 i 20 mil euros, segons es desprén de la proposta, una xifra que es reflectirà en el pròxim pressupost de 2025.

Es tracta d’una mesura per a preservar la ceràmica de Manises amb una doble vessant. D’una banda, s’ajudarà als artesans i artesanes del municipi.

Per l’altre costat, es farà costat a totes les persones particulars que, de manera voluntària, decidisquen incorporar elements ceràmics en les façanes exteriors dels seus habitatges, així com a les i els comerciants locals que decidisquen fer ús del símbol més internacional de Manises en els cartells dels seus establiments.