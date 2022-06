La consignació pressupostària ascendeix a un total d’1.608.500 euros

El Ple Municipal de l‘Ajuntament de Massamagrell, reunit amb caràcter ordinari ahir, dimecres 29 de juny, va aprovar el romanent de tresoreria de l’actual exercici, dotat amb una consignació pressupostària d’1.608.500 euros.

La proposta va tirar avant amb els 5 vots a favor de l’Equip de Govern (PSOE), 3 de Compromís i 1 de Ciutadans, enfront dels 3 vots en contra del PP, 1 de Vox i 1 de Unides Podem.

Segons Paco Gómez, alcalde de Massamagrell: “amb aquests diners, podrem dur a terme una sèrie d’actuacions per a millorar el municipi i la vida de la ciutadania”.

Les inversions més destacades que es duran a terme amb aquest més de milió d’euros seran: la millora, reposició i instal·lació de jocs en parcs infantils i jardins, que suposarà un cost de 260.000 euros; la millora de les voreres del Barri de la Magdalena i l’asfaltat de diversos carrers del municipi, amb un cost de 170.000 euros; i 126.900 euros per a diversos projectes d’inversions com la compra del projecte de la Llar del Jubilat de Massamagrell, l’església del Barri de la Magdalena, el local del carrer Correu-vos o la vetla del cementeri, entre altres.

També es destinaran 420.000 euros a la compra del Trinquet Tio Pena, i 262.300 euros a completar la fase I del pavelló de basket.

La resta de compres que es podran realitzar amb l’import del romanent seran: un camió grua, el sostre de l’escorxador, ajudes d’emergència social, el bust de la Verge dels Desemparats per a l’ofrena de les flors de les falles (una reivindicació històrica de les comissions falleres de la localitat), equips informàtics, cambres per al Polígon Calderona, més minipuntos nets, una aportació per al banc d’aliments, trobades cònsols del Greal, reparacions de clivelles i goteres a l’església, la instal·lació de radars pedagògics, ajudes per a agricultors, un escenari cobert i el condicionament d’aparcaments i solars.